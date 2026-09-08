Sansepolcro al Memorial Paolo Rossi, confronto di alto livello per i giovani bianconeri

Il Vivi Altotevere si misura con Inter, Zbrojovka Brno e altre realtà di prestigio: esperienza positiva sul piano sportivo e formativo

Un’esperienza di crescita, confronto e formazione. Il Vivi Altotevere Sansepolcro ha preso parte al Memorial Paolo Rossi, torneo giovanile di alto livello che ha permesso ai ragazzi bianconeri di misurarsi con realtà prestigiose del panorama nazionale e internazionale.

Già nella fase di qualificazione il Sansepolcro ha affrontato avversari di spessore come FC Zbrojovka Brno, Loreto Calcio e Inter, vivendo un banco di prova importante sotto il profilo tecnico e caratteriale.

Nella seconda fase del torneo il sorteggio ha proposto nuovamente l’Inter, insieme a Traiese e CSL Coiano di Prato, confermando il livello elevato della manifestazione.

Particolarmente significativa la prestazione contro i nerazzurri. I giovani del Vivi Altotevere hanno tenuto testa all’Inter per buona parte dell’incontro, mostrando organizzazione, intensità e personalità. La formazione milanese è riuscita poi a trovare l’allungo decisivo nel finale.

Al di là dei risultati, il Memorial Paolo Rossi ha rappresentato soprattutto un’occasione preziosa per accumulare esperienza, confrontarsi con metodologie e ritmi differenti e aumentare la consapevolezza del gruppo.

Per il settore giovanile del Sansepolcro, dunque, un appuntamento dal bilancio positivo e un altro passo nel percorso di crescita dei ragazzi.