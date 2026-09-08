Search
BasketCittà di CastelloIn evidenza

Tiferno Baskin, partenza con vittoria a Foligno: entusiasmo e inclusione alla Quintana

Data:

La formazione Blu Royal apre la nuova stagione in trasferta. Esordi, canestri decisivi e tanta voglia di far conoscere il Baskin

Parte nel migliore dei modi la nuova stagione del Tiferno Baskin Blu Royal, che ha fatto il proprio esordio sul campo di Foligno in occasione della Quintana.

Nonostante una formazione a ranghi ridotti, la squadra tifernate ha accettato l’invito presentandosi con entusiasmo, sorrisi e grande voglia di giocare, confermando ancora una volta lo spirito che accompagna il progetto Baskin.

In panchina Filippo Saffini, che ha festeggiato anche il compleanno, insieme a Costantino Cutolo, all’esordio come tecnico Baskin. In campo anche il coach Marco Mearelli, questa volta nelle vesti di giocatore.

Da sottolineare la prova di Valentina Tomassini, scesa in campo nonostante un infortunio e rimasta sul parquet per tutta la partita, così come il contributo di Emilio Giorgis e Giosuè Bambagiotti.

Determinanti per la vittoria anche i canestri messi a segno da Luna Cecchini, Ada Cesari e Nicol Zavagno, protagoniste di una prova importante.

La giornata ha segnato inoltre l’esordio come arbitro Baskin certificato di Marcello Cesari, altro segnale della crescita di un movimento che a Città di Castello continua a strutturarsi e a guardare con fiducia alla nuova stagione.

Per la Tiferno, dunque, una partenza positiva non soltanto per il risultato, ma soprattutto per la possibilità di continuare a far conoscere il Baskin come disciplina capace di unire sport, inclusione e partecipazione.

Commenti
Previous article
Sansepolcro al Memorial Paolo Rossi, confronto di alto livello per i giovani bianconeri
Next article
FCU, riaperta completamente la Città di Castello-Perugia: 37 corse al giorno e due nuovi diretti

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Montone tra Oriente e Occidente: il Corridoio Bizantino racconta la storia dell’Altotevere

Redazione Redazione -
Incontro di alto valore culturale dedicato a Gregorio Magno,...

Marco Fratini entra nella storia: 170 chilometri a nuoto in meno di 72 ore

Redazione Redazione -
Il perugino conquista il record mondiale di nuoto continuativo...

Rifiuti a Terni, Auri replica all’esposto di Codici Umbria: “Nessun costo coperto due volte”

Redazione Redazione -
L’Autorità chiarisce i dati del Pef: indicatore H al...

“Cristallo – Più forte del dolore”, esce il libro di Valeria Cucchiarini. Presentazione il 27 settembre a Villa Graziani

Redazione Redazione -
Il volume, pubblicato da Poderosa Edizioni, è già disponibile...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Montone tra Oriente e Occidente: il Corridoio Bizantino racconta la storia dell’Altotevere

Cultura 0
Incontro di alto valore culturale dedicato a Gregorio Magno,...

© 2024 Primo Piano Notizie