Tiferno Baskin, partenza con vittoria a Foligno: entusiasmo e inclusione alla Quintana

La formazione Blu Royal apre la nuova stagione in trasferta. Esordi, canestri decisivi e tanta voglia di far conoscere il Baskin
Parte nel migliore dei modi la nuova stagione del Tiferno Baskin Blu Royal, che ha fatto il proprio esordio sul campo di Foligno in occasione della Quintana.
Nonostante una formazione a ranghi ridotti, la squadra tifernate ha accettato l’invito presentandosi con entusiasmo, sorrisi e grande voglia di giocare, confermando ancora una volta lo spirito che accompagna il progetto Baskin.
In panchina Filippo Saffini, che ha festeggiato anche il compleanno, insieme a Costantino Cutolo, all’esordio come tecnico Baskin. In campo anche il coach Marco Mearelli, questa volta nelle vesti di giocatore.
Da sottolineare la prova di Valentina Tomassini, scesa in campo nonostante un infortunio e rimasta sul parquet per tutta la partita, così come il contributo di Emilio Giorgis e Giosuè Bambagiotti.
Determinanti per la vittoria anche i canestri messi a segno da Luna Cecchini, Ada Cesari e Nicol Zavagno, protagoniste di una prova importante.
La giornata ha segnato inoltre l’esordio come arbitro Baskin certificato di Marcello Cesari, altro segnale della crescita di un movimento che a Città di Castello continua a strutturarsi e a guardare con fiducia alla nuova stagione.
Per la Tiferno, dunque, una partenza positiva non soltanto per il risultato, ma soprattutto per la possibilità di continuare a far conoscere il Baskin come disciplina capace di unire sport, inclusione e partecipazione.