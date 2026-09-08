FCU, riaperta completamente la Città di Castello-Perugia: 37 corse al giorno e due nuovi diretti

Da ieri lunedi 7 settembre ripristinata al 100% l’offerta regionale. Dal 14 settembre parte anche “Umbertide Campus Link” per gli studenti
Da ieri lunedì 7 settembre è tornata pienamente operativa la linea ferroviaria FCU Città di Castello–Perugia Sant’Anna, con il ripristino del 100% dell’offerta regionale programmata.
Nei giorni feriali saranno attive 37 corse regionali al giorno, restituendo piena funzionalità a un collegamento particolarmente importante per pendolari, studenti e lavoratori dell’Alta Valle del Tevere.
La riapertura porta con sé anche due nuovi collegamenti diretti con Perugia Sant’Anna, senza necessità di cambio a Ponte San Giovanni.
Da Città di Castello partirà il regionale 90407 alle 9, con arrivo a Perugia Sant’Anna alle 10.36. In direzione opposta, il regionale 90410 partirà da Perugia Sant’Anna alle 11.27, con arrivo a Città di Castello alle 13.
I due nuovi treni rafforzano così i collegamenti diretti nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 13, offrendo nuove possibilità di spostamento verso l’acropoli perugina.
Novità anche per gli studenti. Da lunedì 14 settembre sarà infatti attivo “Umbertide Campus Link”, il nuovo servizio dedicato all’Istituto di istruzione superiore Campus Da Vinci di Umbertide.
Attraverso i sistemi informativi di Trenitalia sarà possibile individuare soluzioni di viaggio integrate treno + bus da e verso l’istituto, con l’obiettivo di rendere più semplici gli spostamenti quotidiani degli studenti.