Città di Castello, parte “Generazione futuro”: alla Biblioteca Carducci un hub per gli under 35

Formazione, orientamento, supporto psicologico e opportunità europee. Il Comune punta a rendere stabile il progetto anche oltre il primo anno

È partita alla Biblioteca Carducci di Città di Castello l’esperienza di “Generazione futuro”, il nuovo hub dedicato agli under 35 del territorio.

Il progetto nasce per offrire opportunità di formazione, partecipazione civica, orientamento professionale e crescita personale, mettendo a disposizione dei giovani uno spazio stabile nel quale confrontarsi, conoscere servizi e costruire nuove possibilità.

L’iniziativa è stata realizzata grazie a un finanziamento di 92mila euro, ottenuto attraverso un bando nazionale di Anci Umbria con risorse del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

Le attività si svolgono nelle sale al piano terra della Biblioteca Carducci e sono rivolte esclusivamente agli under 35. A gestirle sono due giovani di Città di Castello selezionati da Generazione T Impresa Sociale, soggetto al quale il Comune ha affidato il progetto in coordinamento con i propri uffici.

Tre i servizi con cui l’hub ha preso il via: uno sportello psicologico, un servizio dedicato a lavoro e formazione e uno spazio informativo sulle opportunità offerte dall’Europa, dal lavoro al volontariato.

Tra gli obiettivi ci sono anche il sostegno ai talenti locali, l’attrazione di nuove energie creative e professionali, il rafforzamento del senso di appartenenza alla comunità, la promozione dell’autoimprenditorialità e dell’innovazione sociale.

«I giovani under 35 devono essere non solo destinatari, ma anche attori principali di questi spazi», hanno sottolineato l’assessore alle Politiche Giovanili Letizia Guerri e l’assessore alle Politiche Sociali Benedetta Calagreti.

L’intenzione del Comune è quella di non fermarsi alla durata annuale prevista dal finanziamento. «Vogliamo rendere stabile questa progettualità e darle prospettiva», hanno spiegato le due assessore, evidenziando la risposta positiva arrivata fin dalle prime fasi.