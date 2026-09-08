Un bus agganciato al treno per il Campus Da Vinci. Il PD: “Punto di partenza”. E sul resto degli orari?

Il treno arriva in stazione, l’autobus per il Campus Da Vinci parte poco dopo. Semplice a dirsi. Fino a oggi, per chi arriva da fuori, voleva dire tenere aperti due orari diversi e sperare che i minuti tornassero.

Da lunedì 14 settembre cambia. Si chiama “Umbertide Campus Link” ed è un collegamento treno-bus pensato per chi frequenta l’Istituto di istruzione superiore Campus Da Vinci. La differenza non sta tanto nella corsa in sé, quanto in dove la si trova: dentro i sistemi di ricerca e vendita di Trenitalia. Si cerca la tratta e la coincidenza in autobus compare lì, insieme al treno. Un passaggio solo, senza incastri fatti a mano.

Dietro c’è il lavoro della Regione sui collegamenti locali. A rivendicarlo, in una nota del Partito Democratico di Umbertide, è il consigliere comunale Filippo Corbucci. “Quando si parla di futuro, di servizi pubblici e di sostegno reale alle persone, le chiacchiere stanno a zero: contano le visioni e le decisioni concrete”, dice. “Investire sul trasporto pubblico e garantire collegamenti efficienti agli studenti significa mettere al centro la comunità e il diritto allo studio.”

Poi però arriva l’ammissione, ed è la parte più interessante della nota: “Si tratta di un punto di partenza, c’è ancora strada da fare per migliorare ed estendere i servizi”. Detto da chi annuncia, vale come promemoria. Perché il nodo degli orari a Umbertide non nasce oggi e non si esaurisce con una coincidenza in più: resta da capire quante corse coprirà davvero il nuovo servizio, in quali fasce e cosa cambia per il rientro del primo pomeriggio, che è il momento in cui gli incastri saltano più spesso.

Corbucci guarda oltre la logistica: “È il risultato di un’idea precisa di società, quella che ascolta le nuove generazioni”. E indica l’obiettivo che ha in testa: “Vogliamo che i ragazzi crescano con la cultura del servizio pubblico, che lo considerino una parte naturale della propria mobilità”.

Il giudizio, come sempre in queste cose, lo daranno gli studenti. Il Da Vinci pesca in un bacino largo, ben oltre i confini comunali: la tenuta del “Campus Link” si misurerà sulle corse del mattino e su quelle del ritorno, entro poche settimane dalla campanella.

Il paragrafo con le domande è volutamente interrogativo, non accusatorio: regge il titolo senza affermare cose che non abbiamo verificato. Se recuperi il numero delle corse o le fasce coperte, lì dentro ci stanno bene e il pezzo diventa più incisivo.