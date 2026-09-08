Città di Castello, fino al 12 settembre la mostra dedicata alle sante e beate francescane

Nel chiostro del Monastero di Santa Veronica Giuliani libri, biografie, incisioni e acquerelli per raccontare la spiritualità femminile francescana

Prosegue fino a sabato 12 settembre la mostra dedicata alle sante e beate francescane, allestita nel chiostro del Monastero di Santa Veronica Giuliani delle Clarisse Cappuccine di Città di Castello.

L’esposizione, organizzata nell’ambito della 26ª Mostra Mercato Nazionale del Libro Antico e della Stampa Antica, propone testi, biografie e documenti dedicati a figure femminili francescane fino al 1860, anno della soppressione degli ordini religiosi in Umbria.

Il percorso è arricchito da preziose incisioni antiche e da alcuni acquerelli dedicati ai luoghi francescani dell’Alta Valle del Tevere, con materiali provenienti dall’Archivio del Monastero di Santa Veronica Giuliani, dall’Archivio diocesano e dalla collezione privata dell’avvocato Paolo Tiezzi.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco e punta a mettere in luce la straordinaria fioritura di santità femminile nata nel solco di Francesco e Chiara d’Assisi.

A sottolinearne il valore è stata Suor Chiara Veronica Sebastiano, madre del Monastero Santa Veronica Giuliani e presidente della Fondazione Santa Veronica Giuliani ETS, intervenuta durante il convegno “Donne di Dio tra silenzio e parola”.

All’incontro hanno partecipato anche la professoressa Alessandra Bartolomei Romagnoli, docente di Storia della vita religiosa e Letteratura agiografica e mistica alla Pontificia Università Gregoriana, don Andrea Czortek, vicario della Diocesi di Città di Castello, il sindaco Luca Secondi, il presidente della Mostra del Libro Antico Fabio Nisi e il curatore Giancarlo Mezzetti.

La mostra resterà aperta al pubblico fino a sabato 12 settembre con orario 9.30-12 e 16-17.30.