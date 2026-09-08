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Città di Castello, la Tipografia Grifani-Donati celebra 225 anni e inaugura il nuovo percorso museale

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Venerdì 11 settembre una giornata tra storia, artigianato e cultura. In programma la presentazione del catalogo, musica dal vivo e installazioni video

Una storia lunga 225 anni, attraversata da sette generazioni e ancora oggi viva nel cuore di Città di Castello. La Tipografia Grifani-Donati 1799 celebra il proprio percorso con una giornata dedicata al patrimonio, alla tradizione artigiana e al futuro del museo.

L’appuntamento è per venerdì 11 settembre. Alle 11, nella sede della Tipografia, è previsto un incontro riservato alla stampa con la possibilità di visitare in anteprima il nuovo percorso museale.

Nel pomeriggio, alle 18 nella Sala del Consiglio Comunale, sarà invece presentato il catalogo “Tipografia Grifani-Donati 1799. Settima generazione. Attività artigiana e museo”, dedicato alla storia della tipografia, alle generazioni che ne hanno custodito il sapere e alla sua evoluzione come luogo di produzione culturale.

A seguire, nella storica sede di Corso Cavour 4, sarà inaugurato il nuovo percorso museale, realizzato grazie al contributo del Fondo per il funzionamento dei Piccoli Musei del Ministero della Cultura.

Ad accompagnare l’ingresso negli spazi storici sarà il Duo Thybris, con Moan Testi all’arpa e Nharè Testi al violino.

La visita sarà arricchita anche da installazioni video curate da Tredueunovideo, con immagini storiche e di repertorio proiettate sulle opere, e da un tappeto sonoro originale di Michele Mandrelli, costruito utilizzando i suoni autentici dei macchinari storici in funzione.

La giornata assume un valore particolare anche alla luce del vincolo riconosciuto nel 2025 dal Ministero della Cultura, che ha posto sotto tutela macchinari, attrezzature e arredi storici della tipografia, riconoscendone l’eccezionale valore culturale.

Per l’occasione saranno inoltre riproposte due mostre storiche. Negli spazi della Tipografia tornerà “Pentimenti Prints”, progetto del 2012 con artisti australiani e italiani, mentre nella sala espositiva di Corso Cavour 5 sarà visitabile “Pietre Miliari”, con opere realizzate da artisti italiani e internazionali in occasione dei 210 anni dalla fondazione.

La storia della Grifani-Donati continua oggi attraverso il lavoro artigiano, il museo e le attività dell’Associazione Caratteri dal 1799 ODV, che porta avanti e rinnova le tecniche tradizionali della tipografia, della calcografia e della litografia.

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