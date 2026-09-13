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Fotografiamo insieme, torna il corso del Centro Fotografico Tifernate

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Dal 6 ottobre a Palazzo Bufalini la 24ª edizione dell’iniziativa dedicata a chi vuole avvicinarsi alla fotografia o approfondire la propria passione

Non solo tecnica, ma soprattutto un modo diverso di guardare ciò che ci circonda. Torna a Città di Castello “Fotografiamo insieme”, il corso organizzato dal Centro Fotografico Tifernate che nel 2025 raggiunge la sua ventiquattresima edizione.

Il primo appuntamento è fissato per il 6 ottobre nella sede del Centro Fotografico Tifernate, a Palazzo Bufalini in piazza Matteotti. Il percorso prevede tra i dieci e i dodici incontri e alternerà momenti dedicati alla tecnica fotografica ad esperienze sul campo.

L’idea, infatti, è quella di andare oltre la classica lezione. Chi parteciperà avrà la possibilità di confrontarsi con altri appassionati, uscire a fotografare, scoprire luoghi e mettere subito in pratica quanto appreso durante gli incontri.

Per il Centro Fotografico Tifernate la fotografia non è soltanto imparare a utilizzare correttamente una macchina fotografica o realizzare una bella immagine. È anche osservazione, racconto ed emozione: un modo per fermarsi davanti a ciò che spesso si guarda senza vedere davvero.

Un percorso pensato quindi sia per chi si avvicina per la prima volta a questo mondo, sia per chi coltiva già la passione e vuole condividerla con altri.

Le iscrizioni sono aperte. Per programmi e informazioni è possibile contattare il 339 4378085 anche tramite WhatsApp oppure scrivere a cft1980@gmail.com.

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