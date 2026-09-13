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Mindfulness e meditazione, due sere per fermarsi e respirare alla Pinacoteca

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Le luci della Pinacoteca Comunale si accenderanno alle 21 per due sere consecutive, martedì 15 e mercoledì 16 settembre, ma questa volta non ci sarà un’opera da ammirare in silenzio: ci sarà un gruppo di persone sedute, gli occhi chiusi, che prova a fare qualcosa che sembra semplice e non lo è mai: fermarsi.

Città di Castello ospita due incontri gratuiti dedicati alla mindfulness e alla meditazione, pensati per chi non ne ha mai sentito parlare quanto per chi già pratica e vuole capirne di più. Non sono lezioni frontali. Accanto a una parte introduttiva, i partecipanti sperimenteranno di persona alcuni esercizi: attenzione, movimento del corpo, respirazione. Poche parole, molta pratica.

Il filo conduttore delle due serate è la consapevolezza di sé, tema che oggi si sente citare ovunque ma che nella pratica richiede tempo e metodo. Si parlerà di come mindfulness e meditazione possano aiutare a gestire lo stress quotidiano e a riconoscere con più lucidità le proprie emozioni, oltre alle dinamiche che si vivono nelle relazioni con gli altri. Verranno spiegate anche le differenze tra le due discipline, spesso confuse tra loro, seguendo l’approccio di Arete Training, che cura l’iniziativa.

Non mancherà lo spazio per le domande: una parte degli incontri sarà dedicata al confronto diretto con i partecipanti, che potranno chiedere chiarimenti, esprimere dubbi o semplicemente raccontare la propria esperienza.

L’idea alla base del progetto è offrire un primo passo, accessibile a tutti, verso pratiche che in molti conoscono solo per sentito dire. Bastano due sere per capire se fanno al caso proprio.

Gli appuntamenti, a ingresso libero, sono organizzati da Poliedro Cultura, che gestisce anche le prenotazioni. Per informazioni si può telefonare al numero 075 8520656 o scrivere a cultura@ilpoliedro.org, dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30.

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