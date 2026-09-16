Anghiari, attivo il nuovo servizio gratuito di bus navetta

Corse ogni mercoledì dalle 10 alle 12 con fermate a Campo alla Fiera, Piazza Baldaccio, sotto le mura e alla stazione
È attivo ad Anghiari un nuovo servizio di bus navetta gratuito pensato per agevolare gli spostamenti e i collegamenti all’interno del paese.
Il servizio sarà disponibile ogni mercoledì, con corse continuative nella fascia oraria compresa tra le 10 e le 12.
Quattro le fermate principali individuate: Campo alla Fiera, nell’area parcheggio, Piazza Baldaccio, il parcheggio sotto le mura antiche, di fronte alla Misericordia, e la stazione, nella zona del mercato.
L’iniziativa punta a rendere più semplici gli spostamenti, offrendo a cittadini e visitatori un collegamento gratuito tra alcuni dei punti principali del paese.
Il Comune invita inoltre a condividere l’informazione con familiari e conoscenti, così da far conoscere il nuovo servizio al maggior numero possibile di persone.