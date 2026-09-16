Search
AnghiariComunicazioni amministrativeIn evidenza

Anghiari, attivo il nuovo servizio gratuito di bus navetta

Data:

Corse ogni mercoledì dalle 10 alle 12 con fermate a Campo alla Fiera, Piazza Baldaccio, sotto le mura e alla stazione

È attivo ad Anghiari un nuovo servizio di bus navetta gratuito pensato per agevolare gli spostamenti e i collegamenti all’interno del paese.

Il servizio sarà disponibile ogni mercoledì, con corse continuative nella fascia oraria compresa tra le 10 e le 12.

Quattro le fermate principali individuate: Campo alla Fiera, nell’area parcheggio, Piazza Baldaccio, il parcheggio sotto le mura antiche, di fronte alla Misericordia, e la stazione, nella zona del mercato.

L’iniziativa punta a rendere più semplici gli spostamenti, offrendo a cittadini e visitatori un collegamento gratuito tra alcuni dei punti principali del paese.

Il Comune invita inoltre a condividere l’informazione con familiari e conoscenti, così da far conoscere il nuovo servizio al maggior numero possibile di persone.

Commenti
Previous article
Citerna, nasce “Passi da leggere”: quattro incontri con gli autori alla Biblioteca Flora Volpini
Next article
Patto Avanti: «Con “Umbria per Tutti” oltre 14 milioni di euro per un rientro a scuola all’insegna dell’inclusione»

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Difesa europea, Mazzanti (Azione): «La pace non significa impotenza, l’Europa deve sapersi difendere»

Redazione Redazione -
Il commissario regionale interviene dopo le parole della presidente...

Patto Avanti: «Con “Umbria per Tutti” oltre 14 milioni di euro per un rientro a scuola all’insegna dell’inclusione»

Redazione Redazione -
Con la riapertura delle scuole e il ritorno in...

Citerna, nasce “Passi da leggere”: quattro incontri con gli autori alla Biblioteca Flora Volpini

Redazione Redazione -
Da settembre a dicembre romanzi e poesia al centro...

Football & Sport Marketing Festival, ad Arezzo la prima giornata tra comunicazione, marketing e nuove professioni

Redazione Redazione -
All’Auditorium AIA protagonisti dirigenti, commercialisti, professionisti della comunicazione e...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Difesa europea, Mazzanti (Azione): «La pace non significa impotenza, l’Europa deve sapersi difendere»

Politica 0
Il commissario regionale interviene dopo le parole della presidente...

© 2024 Primo Piano Notizie