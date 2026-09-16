Football & Sport Marketing Festival, ad Arezzo la prima giornata tra comunicazione, marketing e nuove professioni

All’Auditorium AIA protagonisti dirigenti, commercialisti, professionisti della comunicazione e psicologi dello sport: al centro il rapporto sempre più stretto tra società, territorio, sponsor e pubblico

Si è aperta ad Arezzo la prima giornata del Football & Sport Marketing Festival, ospitata martedì 15 settembre all’Auditorium AIA dello Stadio Comunale Città di Arezzo.

Un appuntamento che ha messo a confronto professionalità diverse ma ormai sempre più centrali nel mondo dello sport: dirigenti, responsabili marketing e comunicazione, commercialisti, psicologi e figure legate alla gestione delle società.

Ad aprire i lavori è stato Donato Alfani, presidente del Festival del Calcio Italiano e dello Sport, che ha sottolineato come il calcio non possa essere considerato soltanto per ciò che accade sul terreno di gioco, ma richieda ormai competenze specifiche anche sul piano fiscale, gestionale e organizzativo.

Sul rapporto tra sport e professione del commercialista sono intervenuti Carla Vilucchi, presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Arezzo, Fabrizio Mascarucci e Simone Falomi. Dal confronto è emersa la crescente complessità nella gestione delle società sportive, soprattutto dilettantistiche, e la necessità di affiancare agli aspetti amministrativi anche nuove strategie di marketing.

Ampio spazio è stato poi dedicato alla comunicazione. Maurizio Di Ubaldo, direttore marketing e comunicazione della Sambenedettese, ha evidenziato il ruolo ormai centrale dei social media e delle figure professionali chiamate a promuovere il prodotto sportivo.

Nel talk dedicato a media e segmentazione del mercato è intervenuto anche Emanuele Giorgi, responsabile dell’Ufficio Stampa della Pianese, che ha raccontato l’esperienza di una società capace di mantenere un forte legame con Piancastagnaio pur confrontandosi con una categoria nazionale come la Serie C.

Claudio Baccolini, responsabile marketing e comunicazione di Federkombat, ha invece posto l’accento sulla difficoltà di individuare linguaggi e target adeguati per realtà sportive molto diverse tra loro.

Nel corso dell’ultimo confronto della giornata si è discusso del rapporto tra atleta, sponsor e brand. Simone Fantozzi, responsabile marketing commerciale della Pianese, ha raccontato un modello costruito attorno al territorio e al rapporto diretto con il pubblico, mentre Gianluca De Rosa, responsabile comunicazione, media e marketing del Mantova, ha spiegato come risultati sportivi, categoria e bacino di utenza influenzino inevitabilmente le strategie di comunicazione.

Spazio anche al tema del benessere psicologico. Alessandro Bargnani, direttore degli psicologi dello sport italiani e docente Figc, e Daniele Ghilardi, psicologo dello sport e allenatore UEFA B, hanno sottolineato l’importanza della salute mentale e della presenza di figure specializzate all’interno delle organizzazioni sportive.

La manifestazione conferma così Arezzo come sede di un appuntamento che punta ad allargare lo sguardo oltre il risultato sportivo, affrontando gli aspetti economici, comunicativi, professionali e sociali che ruotano intorno al calcio e allo sport contemporaneo.