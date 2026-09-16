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Forza Italia Giovani, Matteucci e Missinato entrano nella segreteria regionale

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Nuovi incarichi per i due giovani ternani. Matteucci seguirà i dipartimenti tematici, Missinato adesioni e tesseramento e sarà anche vicesegretario provinciale di Terni


Si rafforza la struttura regionale di Forza Italia Giovani in Umbria. Entrano nella segreteria regionale due giovani esponenti ternani, Damiano Matteucci e Leonardo Missinato, ai quali sono stati affidati specifici incarichi nell’organizzazione del movimento.


Matteucci, 18 anni, studia Economia e Finanza all’Università “La Sapienza” di Roma e sarà responsabile dei dipartimenti tematici, affiancando Giorgio Bonsignore. Un settore sul quale il giovane esponente azzurro punta soprattutto per trasformare le questioni raccolte sul territorio in proposte politiche.


Tra i temi che Matteucci indica come prioritari c’è quello delle opportunità per le nuove generazioni e della capacità dell’Umbria di trattenere i propri giovani. L’obiettivo, spiega, è lavorare su crescita economica, occupazione, energia e prospettive di sviluppo, partendo dall’ascolto dei territori.


Nuovo incarico anche per Leonardo Missinato, 22 anni, studente di Relazioni internazionali alla Sapienza. Sarà il responsabile regionale delle adesioni e delle iniziative per il tesseramento. Missinato sottolinea la crescita registrata dal movimento giovanile azzurro e individua nel tesseramento uno degli strumenti attraverso i quali aumentare partecipazione e presenza organizzata sul territorio.


Per Missinato arriva anche un secondo incarico: oltre all’ingresso nella segreteria regionale, assumerà infatti il ruolo di vicesegretario provinciale di Forza Italia Giovani a Terni.
Entrambi hanno ringraziato il segretario regionale Edoardo Pannacci e il segretario provinciale ternano Pietro Nevi per la fiducia, in una fase nella quale il movimento giovanile azzurro punta a rafforzare la propria organizzazione in vista dei prossimi appuntamenti politici e amministrativi.

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