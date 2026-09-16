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Umbertide, alla Rocca arriva “Archetipi naturali” di Silvia Ciaccio

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Dal 19 settembre al 1° novembre la personale dell’artista contemporanea. Inaugurazione sabato alle 17 con il concerto “Linfe sonore”

La Rocca di Umbertide – Centro per l’Arte contemporanea ospiterà dal 19 settembre al 1° novembre 2026 la mostra personale di Silvia Ciaccio, dal titolo “Archetipi naturali”.

L’inaugurazione è in programma sabato 19 settembre alle 17, mentre l’esposizione resterà visitabile fino al primo novembre.

La mostra, curata dalla stessa artista insieme al professor Andrea Pinotti, che firma anche il catalogo, nasce da una ricerca dedicata al rapporto ancestrale tra essere umano e natura, attraverso un dialogo continuo tra terra e cielo, materia e leggerezza, dimensione terrestre e spirituale.

Il percorso è stato concepito appositamente per gli spazi della Rocca, con un intervento site-specific che accompagna il visitatore dalle segrete del castello, dominate dalla forza materica dell’acciaio corten, fino alla torre di vedetta, in una sorta di percorso ascensionale verso il cielo.

Carta velina, carta washi giapponese e acciaio diventano così strumenti espressivi per raccontare una natura fatta di energia, movimento e respiro.

«Con questa mostra la Rocca torna a essere un luogo in cui il contemporaneo dialoga profondamente con la storia e con l’architettura che lo accoglie», sottolinea l’assessore alla Cultura Anna Lisa Mierla, evidenziando come il progetto inviti il pubblico a vivere la Rocca non soltanto come contenitore espositivo, ma come parte integrante dell’opera.

L’inaugurazione sarà accompagnata da “Linfe sonore”, concerto del gruppo Orizzonti Solari, con un repertorio di musica elettronica e sacra contemporanea in dialogo con le opere esposte.

La mostra sarà aperta il martedì dalle 16.30 alle 18.30; mercoledì e giovedì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 17.30; venerdì, sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30. Chiuso il lunedì.

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