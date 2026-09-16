Gass Racing torna in gara in Spagna: la Lancia Ypsilon pronta per l’Ecorally A Coruña

Guerrini e Prusak al via della nona prova della FIA Ecorally Cup. In Galizia 586 chilometri di gara, con 427 di prove speciali

Dalla Cina alla Spagna nel giro di pochi giorni. Gass Racing è pronta a tornare in gara con la Lancia Ypsilon nella decima edizione del Repsol Ecorally A Coruña, nona prova della FIA Ecorally Cup.

La competizione si svolgerà tra venerdì e sabato sulle strade della Galizia e sarà valida anche per il campionato spagnolo e per l’Iberia Eco Challenge.

L’equipaggio formato da Guido Guerrini e Artur Prusak proverà a conquistare nuovi punti per la classifica costruttori e a confermare il buon rendimento mostrato nelle ultime gare, soprattutto sul fronte della regolarità.

Saranno 57 gli equipaggi al via, dei quali 40 iscritti alla prova con validità internazionale. Grande attenzione anche per la lotta al vertice del campionato, con gli spagnoli Pérez Aicart-Herrera chiamati a inseguire il successo per tenere aperta la sfida con i cechi Žďárský-Nábělek.

La gara avrà un peso importante anche per la classifica dell’Iberia Eco Challenge, dove Pérez Aicart, Žďárský e Guerrini si giocheranno punti decisivi tra l’appuntamento galiziano e la successiva prova sull’isola di Madeira.

Il percorso si preannuncia particolarmente impegnativo: 586 chilometri complessivi, di cui ben 427 di prove speciali, articolati in 14 prove. Tra i passaggi più suggestivi anche quello, per la prima volta, a Capo Finisterre, affacciato sull’Atlantico.

Per Gass Racing sarà quindi un altro banco di prova importante in una fase decisiva della stagione internazionale.