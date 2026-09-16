Moto Club Ennio Baglioni, rinnovato il direttivo: Attilio Severini nuovo presidente

Alessio Caselli nominato vicepresidente. Confermato all’unanimità il nuovo gruppo dirigente dello storico sodalizio tifernate

Cambio al vertice per il Moto Club Ennio Baglioni Città di Castello, che ha rinnovato il proprio direttivo nel corso dell’ultima assemblea dei soci.

Il nuovo presidente è Attilio Severini, mentre il ruolo di vicepresidente sarà ricoperto da Alessio Caselli. Il direttivo è stato votato all’unanimità e guiderà il club per il prossimo mandato.

Completano la squadra Giovanni Zanganelli nel ruolo di segretario, Franco Zanganelli come economo e i consiglieri Paolo Palazzoni e Stefano Fiorucci.

Dal Moto Club è arrivato anche un ringraziamento al presidente uscente Stefano Fiorucci e al vicepresidente Angelo Carizia per il lavoro svolto negli ultimi anni, insieme alla passione e all’impegno messi al servizio del sodalizio e del nome di Ennio Baglioni.

Un grazie è stato rivolto anche a tutti i soci per il sostegno e la collaborazione garantiti nel tempo.

Al nuovo presidente Severini, al vicepresidente Caselli e all’intero direttivo sono stati rivolti gli auguri di buon lavoro per il nuovo mandato.