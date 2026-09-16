Teatro degli Illuminati, presentata la stagione 2026/27: nove spettacoli e grandi nomi della scena italiana

Anna Valle, Marco Bocci, Vinicio Marchioni e Massimiliano Gallo tra i protagonisti. Quattro spettacoli avranno doppia replica, mentre “Cuore” debutterà in prima nazionale a Città di Castello

Cresce l’offerta del Teatro degli Illuminati di Città di Castello, che per la stagione 2026/27 propone nove spettacoli, di cui quattro con doppia replica e uno fuori abbonamento. Il cartellone, realizzato insieme al Teatro Stabile dell’Umbria, porterà in città alcuni dei nomi più noti della scena italiana.

Tra i protagonisti ci saranno Anna Valle, Marco Bocci, Vinicio Marchioni e Massimiliano Gallo, mentre uno degli appuntamenti più attesi sarà la prima nazionale di “Cuore”, tratto da Edmondo De Amicis, con Fortunato Cerlino e la regia di Andrea Baracco.

La stagione si aprirà sabato 10 ottobre con Scandalo, scritto e diretto da Ivan Cotroneo, con Anna Valle e Gianmarco Saurino. Replica domenica 11 ottobre. Il 21 e 22 novembre sarà la volta di Matthias Martelli con Lu Santo Jullàre Françesco, da Dario Fo e Franca Rame.

L’11 dicembre arriverà Domani i giornali non usciranno, da un’idea di Alessandra Chieli e Veronica Raimo, mentre il 22 gennaio saliranno sul palco Marco Bocci e Pia Lanciotti con Io, Charles, liberamente ispirato all’opera di Charles Bukowski.

Il 23 febbraio spazio a Goldoni con Le smanie per la villeggiatura, diretto da Giorgio Sangati. Il 13 e 14 marzo debutterà invece in prima nazionale Cuore, nuova produzione del Teatro Stabile dell’Umbria diretta da Andrea Baracco.

Il 6 e 7 aprile sarà la volta di Riccardo III di Shakespeare, diretto da Antonio Latella con Vinicio Marchioni protagonista. Il 14 aprile arriverà Massimiliano Gallo con Malinconico. Moderatamente felice, scritto insieme a Diego De Silva.

La stagione si concluderà il 6 maggio con la danza e lo spettacolo LA DUSE – Nessuna Opera, omaggio a Eleonora Duse firmato da Adriano Bolognino e Rosaria Di Maro.

L’Amministrazione comunale ha confermato anche il progetto “Videor ut video”, che permette l’ingresso gratuito agli studenti delle scuole superiori grazie al sostegno di Olio Ranieri. Prevista inoltre una card dedicata alla fascia 30-50 anni con biglietti a prezzo agevolato grazie ad Artegraf.

Per quanto riguarda abbonamenti e biglietti, la prelazione per gli abbonati alla stagione precedente sarà possibile dal 24 al 26 settembre, mentre i nuovi abbonamenti saranno in vendita dal 28 settembre. I biglietti per i singoli spettacoli saranno disponibili dal 6 ottobre.