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Sansepolcro, una conferenza sui cambiamenti climatici con Bernardo Gozzini e Mario Giuliacci

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Sabato 26 settembre a Palazzo delle Laudi l’incontro “Un clima che cambia”: focus su fenomeni estremi, ondate di calore e trasformazioni in atto

Una conferenza pubblica per capire meglio cosa sta accadendo al clima e quali conseguenze possono avere i cambiamenti in corso sui territori e sulla vita quotidiana.

È questo l’obiettivo di “Un clima che cambia: cosa sta accadendo al nostro pianeta?”, l’incontro promosso dal Lions Club Sansepolcro, con il patrocinio del Comune di Sansepolcro, in programma sabato 26 settembre alle 17.30 nella Sala Consiliare di Palazzo delle Laudi, in via Matteotti 1.

Relatore sarà Bernardo Gozzini, meteorologo e climatologo del CNR LaMMA, che affronterà il tema partendo dai dati e dalle conoscenze scientifiche disponibili, soffermandosi sui fenomeni climatici in atto, sulla loro evoluzione e sulle possibili conseguenze.

Nel corso della conferenza interverrà da remoto anche il colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e climatologo noto al grande pubblico per la lunga attività televisiva. Il suo intervento sarà dedicato in particolare all’evoluzione del clima e al tema delle ondate di calore anomale.

L’iniziativa nasce con l’intento di offrire alla cittadinanza un momento di informazione e confronto su un argomento sempre più presente nel dibattito pubblico, cercando di distinguere dati scientifici, tendenze reali e semplificazioni.

Al termine degli interventi sarà lasciato spazio anche alle domande del pubblico e al confronto con i relatori.

L’ingresso è libero.

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