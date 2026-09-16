Time Out: Claudio Bigi e Valdemaro Gustinelli ospiti della puntata di questa sera

L’Amministratore Delegato e il Direttore Sportivo della ErmGroup Altotevere Volley saranno protagonisti dell’appuntamento in onda alle 20.30 su Rete Sole, canale 11, e on demand su televaltiberina.tv

Nuovo appuntamento questa sera con Time Out, la trasmissione dedicata allo sport e ai suoi protagonisti.

Ospiti della puntata saranno Claudio Bigi, Amministratore Delegato della ErmGroup Altotevere Volley, e Valdemaro Gustinelli, Direttore Sportivo della società altotiberina.

Nel corso della trasmissione si parlerà del presente del club, del progetto sportivo e degli obiettivi della nuova stagione, con uno sguardo anche al lavoro portato avanti dalla società per consolidare il proprio percorso nel panorama della pallavolo nazionale.

Un’occasione per conoscere più da vicino programmi, ambizioni e prospettive della ErmGroup Altotevere Volley direttamente attraverso le parole di due dei suoi principali dirigenti.

Time Out andrà in onda questa sera, mercoledì 16 settembre, alle ore 20.30 su Rete Sole, canale 11, e sarà disponibile anche on demand su televaltiberina.tv.