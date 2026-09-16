Search
In evidenzaTelevaltiberinaTempi supplementari

Time Out: Claudio Bigi e Valdemaro Gustinelli ospiti della puntata di questa sera

Data:

L’Amministratore Delegato e il Direttore Sportivo della ErmGroup Altotevere Volley saranno protagonisti dell’appuntamento in onda alle 20.30 su Rete Sole, canale 11, e on demand su televaltiberina.tv

Nuovo appuntamento questa sera con Time Out, la trasmissione dedicata allo sport e ai suoi protagonisti.

Ospiti della puntata saranno Claudio Bigi, Amministratore Delegato della ErmGroup Altotevere Volley, e Valdemaro Gustinelli, Direttore Sportivo della società altotiberina.

Nel corso della trasmissione si parlerà del presente del club, del progetto sportivo e degli obiettivi della nuova stagione, con uno sguardo anche al lavoro portato avanti dalla società per consolidare il proprio percorso nel panorama della pallavolo nazionale.

Un’occasione per conoscere più da vicino programmi, ambizioni e prospettive della ErmGroup Altotevere Volley direttamente attraverso le parole di due dei suoi principali dirigenti.

Time Out andrà in onda questa sera, mercoledì 16 settembre, alle ore 20.30 su Rete Sole, canale 11, e sarà disponibile anche on demand su televaltiberina.tv.

Commenti
Previous article
Open Week del cuore, visite cardiologiche gratuite all’ospedale di Città di Castello
Next article
Sansepolcro, oltre 800 visitatori per “Prospettica”: sabato il finissage alla CasermArcheologica

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Avis Umbria lancia l’appello: “Carenza di sangue e plasma, serve l’impegno di tutti”

Redazione Redazione -
L’associazione invita i donatori a prenotare: attivo il numero...

Metano alle stelle in Umbria: prezzi oltre i 2 euro al chilo

Redazione Redazione -
Il costo medio regionale è salito a 1,824 euro...

Gass Racing torna in gara in Spagna: la Lancia Ypsilon pronta per l’Ecorally A Coruña

Redazione Redazione -
Guerrini e Prusak al via della nona prova della...

Umbertide, alla Rocca arriva “Archetipi naturali” di Silvia Ciaccio

Redazione Redazione -
Dal 19 settembre al 1° novembre la personale dell’artista...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Avis Umbria lancia l’appello: “Carenza di sangue e plasma, serve l’impegno di tutti”

Attualità 0
L’associazione invita i donatori a prenotare: attivo il numero...

© 2024 Primo Piano Notizie