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Sansepolcro, oltre 800 visitatori per “Prospettica”: sabato il finissage alla CasermArcheologica

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Grande partecipazione per la collettiva dello Studio d’arte Antonelli: in mostra le opere di 70 allievi dagli 8 agli 84 anni

Ha superato quota 800 visitatori nella prima settimana di apertura “Prospettica”, la mostra collettiva inaugurata il 5 settembre alla CasermArcheologica di Sansepolcro.

L’esposizione riunisce 70 allievi dello Studio d’arte Antonelli, di età compresa tra gli 8 e gli 84 anni, provenienti dai territori toscani e umbri della Valtiberina.

Il percorso espositivo si sviluppa attorno a tre grandi temi: ritratto, natura morta e paesaggio, offrendo uno spaccato del lavoro svolto nella scuola di pittura diretta dal maestro Riccardo Antonelli.

Il progetto mette insieme generazioni ed esperienze molto diverse: adulti che hanno riscoperto la passione per la pittura, giovani che stanno approfondendo tecniche come l’acrilico e bambini già capaci di esprimere una forte sensibilità artistica.

La mostra rientra nella programmazione di CasermArcheologica, sostenuta dal Comune di Sansepolcro e dalla Fondazione CR Firenze.

L’ingresso è gratuito e l’esposizione resta visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 18.

Il finissage è in programma sabato 19 settembre, con apertura dalle 15 alle 19.

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