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Bastia Umbra, sorpreso mentre cede una dose di cocaina: arrestato 58enne

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I Carabinieri lo hanno fermato durante uno scambio con un 48enne. Sequestrati circa due grammi di cocaina e 315 euro in contanti

I Carabinieri della Stazione di Bastia Umbra hanno arrestato in flagranza un uomo di 58 anni, per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo è stato sorpreso durante un servizio di controllo del territorio mentre cedeva a un 48enne del posto una dose di cocaina del peso di circa un grammo, ricevendo in cambio 50 euro.

La successiva perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire un’altra dose di cocaina, anch’essa del peso di circa un grammo.

La sostanza stupefacente e la somma complessiva di 315 euro, ritenuta di interesse investigativo, sono state sottoposte a sequestro.

Il 58enne è stato quindi arrestato e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria di Perugia.

Nel corso del rito direttissimo, il giudice del Tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto eseguito dai Carabinieri.

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