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CronacaUmbria

Perugia, 24enne arrestato con 10 dosi di cocaina e 740 euro in contanti

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Il controllo dei Carabinieri in via Settevalli. Sequestrati 5,81 grammi di droga, disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria

I Carabinieri della Stazione di Perugia, con il supporto della Compagnia d’Intervento Operativo del 6° Battaglione Toscana, hanno arrestato in flagranza un giovane di 24 anni per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’intervento è scattato durante un servizio di controllo del territorio in via Settevalli, dove i militari hanno fermato un’auto a noleggio condotta dal giovane.

Nel corso della perquisizione personale e del veicolo sono state rinvenute 10 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 5,81 grammi, oltre a 740 euro in contanti.

Sulla base degli elementi raccolti, il 24enne è stato dichiarato in stato di arresto.

Il GIP del Tribunale di Perugia ha successivamente convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

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