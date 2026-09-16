Perugia, 24enne arrestato con 10 dosi di cocaina e 740 euro in contanti

Il controllo dei Carabinieri in via Settevalli. Sequestrati 5,81 grammi di droga, disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria
I Carabinieri della Stazione di Perugia, con il supporto della Compagnia d’Intervento Operativo del 6° Battaglione Toscana, hanno arrestato in flagranza un giovane di 24 anni per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.
L’intervento è scattato durante un servizio di controllo del territorio in via Settevalli, dove i militari hanno fermato un’auto a noleggio condotta dal giovane.
Nel corso della perquisizione personale e del veicolo sono state rinvenute 10 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 5,81 grammi, oltre a 740 euro in contanti.
Sulla base degli elementi raccolti, il 24enne è stato dichiarato in stato di arresto.
Il GIP del Tribunale di Perugia ha successivamente convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.