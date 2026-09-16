Metano alle stelle in Umbria: prezzi oltre i 2 euro al chilo

Il costo medio regionale è salito a 1,824 euro al kg. In alcune stazioni di servizio si superano i 2,20 euro

Continua a salire il prezzo del metano per autotrazione e anche l’Umbria si trova a fare i conti con rincari pesanti.

Secondo i dati dell’Osservaprezzi carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio regionale in modalità servito ha raggiunto 1,824 euro al chilo, sopra la media nazionale, che si colloca tra 1,69 e 1,76 euro.

Il confronto con i mesi scorsi rende evidente l’aumento: appena due settimane fa in Umbria il prezzo medio era di circa 1,665 euro al kg, mentre a giugno si attestava a 1,523. Nel novembre 2025 era ancora a 1,322 euro.

In alcuni impianti umbri la soglia dei due euro è già stata superata.

A incidere sui prezzi, secondo alcune analisi, ci sono soprattutto i costi a monte sostenuti dai gestori: personale, energia necessaria alla compressione del gas e andamento dei listini europei. I distributori, hanno margini molto ridotti e subiscono a loro volta l’aumento dei costi.

Per migliaia di automobilisti umbri, quindi, il rincaro di queste settimane rischia di trasformarsi in un ulteriore aumento dei costi quotidiani di mobilità.