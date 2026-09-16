Avis Umbria lancia l’appello: “Carenza di sangue e plasma, serve l’impegno di tutti”

L’associazione invita i donatori a prenotare: attivo il numero verde 800 550 433 e il contatto online

La carenza di sangue e plasma continua a rappresentare un problema serio anche in Umbria e Avis Regionale Umbria torna a rivolgere un appello ai donatori.

L’associazione sottolinea la necessità di aumentare le donazioni per garantire il fabbisogno e assicurare continuità alle cure di tanti pazienti.

«Abbiamo bisogno dell’impegno di tutti», è il messaggio rilanciato da Avis, che invita sia i donatori abituali sia chi può avvicinarsi per la prima volta alla donazione a contattare la propria sede di riferimento e prenotare.

Per informazioni è disponibile il numero verde 800 550 433, oltre ai contatti presenti sul sito di Avis Umbria.

Un invito semplice ma importante, soprattutto in una fase in cui le scorte di sangue e plasma risultano sotto pressione e ogni donazione può contribuire concretamente a mantenere stabile il sistema trasfusionale regionale.