Citerna, nasce “Passi da leggere”: quattro incontri con gli autori alla Biblioteca Flora Volpini

Da settembre a dicembre romanzi e poesia al centro della prima edizione della rassegna promossa dal Comune. Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso gratuito

Prende il via a Citerna la prima edizione di “Passi da leggere – Gli autori si raccontano”, la nuova iniziativa culturale promossa dal Comune di Citerna e dal sindaco Enea Paladino, in programma da settembre a dicembre negli spazi della Biblioteca “Flora Volpini”, all’interno del Palazzo comunale in Corso Garibaldi.

La rassegna è stata presentata martedì 15 settembre nella Sala del Consiglio comunale, alla presenza del sindaco Paladino e della curatrice Catia Cecchetti.

Il primo cittadino ha sottolineato il valore dell’iniziativa, pensata per promuovere la cultura in un luogo legato alla memoria di Flora Volpini, scrittrice, attrice, pittrice e figura politica profondamente legata a Citerna. Paladino ne ha ricordato il ruolo di sindaco dal 1965 al 1975, la candidatura al Premio Strega nel 1951 con La fiorentina e il recente riconoscimento al Quirinale tra le donne che hanno segnato la storia della Repubblica.

Quattro gli appuntamenti in calendario, tutti di venerdì alle 18.30, con due romanzi e due raccolte poetiche. L’obiettivo, ha spiegato Catia Cecchetti, è andare oltre la semplice presentazione dei libri, creando occasioni di confronto su temi storici e di attualità.

Si parte venerdì 18 settembre con Alessandra Oddi Baglioni e Nicoletta Manetti e il romanzo storico “Grifoni d’Europa. Una saga familiare, il ritratto corale di un’epoca”. A dialogare con Oddi Baglioni sarà il giornalista Massimo Zangarelli.

Il secondo appuntamento è fissato per venerdì 16 ottobre con Amos Cartabia e il libro “La linea di San Michele – Un mistero templare fra Sorci e Citerna”. Presentazione e letture saranno a cura di Veronica Barelli.

Spazio poi alla poesia. Venerdì 20 novembre sarà protagonista Germano Innocenti con “Quel rossore di tramonto sulle mura”, in un reading poetico con suggestioni musicali insieme a Enrico Guacci.

La rassegna si chiuderà venerdì 11 dicembre con Angela Ambrosini e “Miniature Haiku”. La presentazione sarà accompagnata dalle musiche di Luca Girelli all’handpan, mentre a dialogare con l’autrice sarà la giornalista Sara Scarabottini.

Tutti gli incontri saranno a ingresso gratuito e vedranno anche la collaborazione della Pro Loco di Citerna.

Per informazioni è possibile contattare il Comune all’indirizzo comune@citerna.net oppure al numero 075 8592237.