Città di Castello, cede la strada all’incrocio tra via Sorel e via Morandi: chiuso l’accesso a via Sorel

La Polizia locale e le squadre comunali hanno messo in sicurezza l’area. Restano percorribili le corsie in uscita verso via Morandi

Cedimento del manto stradale nel pomeriggio di oggi, mercoledì 16 settembre, in via G. Sorel, nei pressi dell’incrocio con via R. Morandi, a Città di Castello.

La segnalazione è arrivata intorno alle ore 16. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia locale, che ha richiesto l’immediato sopralluogo dei tecnici e delle squadre operative del Comune. L’area è stata messa in sicurezza con apposita segnaletica e materiale di sbarramento, in attesa dei lavori necessari al ripristino della carreggiata.

Il cedimento interessa entrambe le corsie utilizzate per entrare in via Sorel da via Morandi, sulle quali il transito veicolare è stato quindi interdetto. Rimangono invece regolarmente percorribili le due corsie in uscita da via Sorel e dirette verso via Morandi.

Per raggiungere via Sorel gli automobilisti possono utilizzare due percorsi alternativi: l’accesso dalla rotatoria situata nei pressi del Commissariato di Polizia oppure quello da via Aspromonte Bucchi, lungo la strada che conduce verso Piosina.