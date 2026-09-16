San Giustino, inaugurata la scuola di Selci Lama: investimento da 3,4 milioni tra sicurezza ed efficienza energetica

Taglio del nastro per la media “Leonardo da Vinci” e per la scuola dell’infanzia. L’intervento, finanziato in larga parte con fondi PNRR, ha interessato sicurezza sismica, impianti, risparmio energetico e qualità degli ambienti scolastici.

SAN GIUSTINO – Una scuola più sicura, efficiente e moderna. È stata inaugurata questa mattina, mercoledì 16 settembre, la rinnovata scuola media “Leonardo da Vinci” e dell’Infanzia di Selci Lama, al termine di un importante intervento da complessivi 3 milioni e 420 mila euro.

Protagonisti della cerimonia sono stati soprattutto i bambini dell’infanzia e gli studenti della scuola media, che hanno accompagnato il taglio del nastro con balli, musiche e letture preparate insieme alle educatrici e agli insegnanti. Presenti autorità civili, militari e religiose e numerosi cittadini.

Dopo il saluto dell’assessore alle Politiche scolastiche Enzo Franchi, è intervenuto il sindaco Stefano Veschi, che ha parlato di «un risultato straordinario ottenuto grazie a un grande lavoro di squadra», sottolineando come l’amministrazione abbia voluto investire sui giovani, sull’istruzione e sulla sostenibilità ambientale.

La dirigente scolastica Sonia Fiorucci ha richiamato l’importanza di poter disporre di strutture moderne e confortevoli per migliorare la qualità della didattica. Alla cerimonia anche la consigliera regionale Letizia Michelini, che ha evidenziato il ruolo svolto dai Comuni nell’utilizzo delle risorse europee destinate agli interventi sul territorio.

A illustrare nel dettaglio i lavori è stato l’assessore ai Lavori pubblici Simone Selvaggi. Tre gli assi principali dell’intervento.

Il primo riguarda la sicurezza, con il miglioramento sismico dell’edificio attraverso l’inserimento di setti in cemento armato, la revisione delle vie di esodo, la ricostruzione della scala esterna e l’adeguamento degli impianti elettrici e antincendio.

Importante anche il capitolo energetico: nuovi infissi, isolamento termico di pavimentazioni e copertura, pompe di calore e soprattutto un impianto fotovoltaico da 99 kW con sistema di accumulo, pensato per ridurre consumi e impatto ambientale.

Interventi significativi hanno riguardato infine la vivibilità e la salubrità degli ambienti. Sono stati rinnovati i servizi igienici e migliorata l’accessibilità, mentre la vecchia pavimentazione contenente elementi di amianto è stata sostituita con linoleum. Nelle aule sono stati installati sensori per la gestione automatica di illuminazione e umidità e un sistema di ventilazione meccanica controllata per garantire il continuo ricambio dell’aria.

Il progetto prevede anche la sistemazione dell’area esterna, con interventi su parcheggi, viabilità e decoro, mantenendo gli spazi verdi destinati sia alla cittadinanza sia alla scuola dell’infanzia.

L’investimento complessivo ammonta a 3 milioni e 420 mila euro: 2 milioni e 910 mila euro arrivano dal PNRR, 330 mila euro dal GSE attraverso il Conto Termico e 180 mila euro sono risorse messe a disposizione direttamente dal Comune di San Giustino.