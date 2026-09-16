Sansepolcro, iscrizioni aperte al corso serale dell’I.I.S.S. fino al 30 ottobre

Due i percorsi disponibili: Amministrazione, finanza e marketing e Servizi per la sanità e l’assistenza sociale

Restano aperte fino al 30 ottobre 2026 le iscrizioni al corso serale dell’I.I.S.S. Città di Sansepolcro, un’opportunità pensata per chi vuole conseguire un diploma conciliando lo studio con impegni lavorativi, personali e familiari.

Due i percorsi proposti: Amministrazione, finanza e marketing e Servizi per la sanità e l’assistenza sociale.

Le lezioni iniziano dalle 17.40, con un’organizzazione oraria studiata proprio per agevolare chi durante la giornata è impegnato nel lavoro o in altre attività.

Al momento dell’iscrizione viene inoltre valutato il percorso pregresso di ciascuno studente, sia dal punto di vista scolastico e formativo sia sotto il profilo delle competenze professionali maturate. L’obiettivo è riconoscere e valorizzare i crediti già acquisiti, permettendo in alcuni casi anche di ridurre i tempi necessari per il conseguimento del diploma.

Particolare attenzione è rivolta all’indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, che consente l’accesso diretto a un percorso abbreviato per ottenere la qualifica di Operatore Socio-sanitario, con riconoscimento dei crediti e un tirocinio di sole 400 ore.

L’I.I.S.S. Città di Sansepolcro fa parte del CPIA, Centro provinciale per l’istruzione degli adulti, e proprio questa appartenenza consente di costruire percorsi formativi serali flessibili e calibrati sulle esigenze degli studenti adulti.