Città di Castello, Fratelli d’Italia deposita la petizione sulla ZTL: «Ora il Comune risponda»

Il documento chiede di rivedere il funzionamento dei varchi elettronici. Due le proposte avanzate per modificare orari e modalità delle sanzioni.

È stata protocollata lunedì 14 settembre in Comune la petizione promossa da Fratelli d’Italia per chiedere una revisione delle regole della Zona a traffico limitato e del funzionamento dei varchi elettronici attivati nel centro storico di Città di Castello lo scorso agosto.

Le firme sono state raccolte durante i banchetti organizzati in piazza Matteotti, ai quali hanno partecipato residenti, commercianti e artigiani. Al centro dell’iniziativa ci sono le difficoltà che, secondo i promotori, sarebbero state create dall’attuale articolazione degli orari e dal sistema sanzionatorio.

«Abbiamo portato all’attenzione della Giunta la voce della città – spiega il coordinamento comunale di Fratelli d’Italia –. L’obiettivo è arrivare a regole più flessibili, che non penalizzino il commercio, l’accesso ai servizi e la vita quotidiana dei residenti».

Due le soluzioni indicate nel documento. La prima, considerata prioritaria, prevede di limitare la funzione sanzionatoria dei varchi elettronici ai soli giorni di mercato e alle occasioni in cui siano in programma eventi o manifestazioni nelle piazze del centro storico.

In alternativa, Fratelli d’Italia propone una rimodulazione delle fasce orarie nelle quali i varchi possono elevare sanzioni, circoscrivendole agli intervalli dalle 22 alle 6, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Il coordinamento comunale ringrazia i cittadini che hanno firmato e partecipato al confronto durante i banchetti. «Adesso la palla passa all’Amministrazione comunale. Ci aspettiamo risposte rapide, concrete e aperte al dialogo».