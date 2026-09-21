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Sansepolcro, “Oltre lo Sport”: alle Logge un pomeriggio di confronto dedicato ai giovani

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Sportivi e professionisti hanno raccontato lo sport come strumento di crescita, benessere e consapevolezza

Si è svolto alle Logge del Comune di Sansepolcro l’incontro “Oltre lo Sport”, un pomeriggio di testimonianze e confronto dedicato in particolare ai più giovani.

L’iniziativa ha voluto raccontare lo sport non soltanto come attività fisica o competizione, ma anche come strumento di crescita personale, benessere, impegno e consapevolezza.

Nel corso dell’appuntamento, sportivi e professionisti hanno condiviso esperienze e punti di vista differenti, offrendo ai ragazzi presenti spunti di riflessione sul ruolo che lo sport può avere nella vita quotidiana, dentro e fuori dal campo.

A promuovere e organizzare l’iniziativa è stato il Consiglio Comunale dei Giovani, che ha puntato su un momento di confronto capace di mettere i ragazzi al centro e di offrire loro uno spazio per ascoltare, partecipare e portare nuove idee nella vita della città.

Un ringraziamento è stato rivolto agli ospiti intervenuti e a tutti coloro che hanno preso parte all’incontro, contribuendo alla riuscita del pomeriggio.

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