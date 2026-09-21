Perugia, consegnata a Prisco una targa per la 500ª prova della Rete Radio Zamberletti

Il riconoscimento è stato consegnato in Prefettura dall’Associazione Radioamatori Perugia. Il sottosegretario ha sottolineato il valore della rete nelle emergenze e nelle attività di soccorso

Una targa per ricordare un traguardo significativo della Rete Radio Zamberletti. È stata consegnata oggi, nel Salone Bruschi della Prefettura di Perugia, al sottosegretario Emanuele Prisco dal presidente dell’Associazione Radioamatori Perugia, Francesco Fucelli.

Il riconoscimento celebra la 500ª prova della Rete Radio Zamberletti, svolta il 26 maggio 2026 a Varese.

Alla cerimonia hanno partecipato anche il viceprefetto vicario Maura Nicolina Perrotta e il direttore regionale dei Vigili del Fuoco Valter Cirillo.

La Rete Radio Zamberletti nasce dall’intuizione di Giuseppe Zamberletti, considerato il padre della moderna Protezione Civile italiana, e si è sviluppata negli anni grazie alla collaborazione tra Prefetture e radioamatori dell’ARI.

Nel corso dell’incontro, Prisco ha ricordato il ruolo della rete come supporto alle attività istituzionali in situazioni di emergenza e soccorso, sottolineandone l’utilità anche in contesti come la ricerca di persone disperse.

Il sottosegretario ha inoltre evidenziato come la collaborazione tra istituzioni e radioamatori possa contribuire ad aumentare i livelli di sicurezza sui territori, auspicando che questa sinergia possa essere mantenuta e ulteriormente rafforzata.

La consegna della targa ha voluto dunque celebrare non soltanto il raggiungimento delle 500 prove, ma anche il valore di una rete costruita nel tempo attraverso competenze, volontariato e collaborazione tra soggetti diversi al servizio della comunità.