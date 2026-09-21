San Giustino, a Villa Graziani la presentazione di “Cristallo – Più forte del dolore”

Domenica 27 settembre l’incontro con l’autrice Valeria Cucchiarini. L’iniziativa rientra nel progetto “LiberedEssere” contro la violenza di genere

Sarà Villa Graziani a ospitare, domenica 27 settembre alle 18, la presentazione di “Cristallo – Più forte del dolore”, il libro di Valeria Cucchiarini pubblicato da Poderosa Edizioni.

Un’opera nata da un percorso personale intenso, nel quale l’autrice ha scelto di trasformare in parole il dolore, le fragilità e le emozioni vissute, lasciando spazio anche alla speranza e alla possibilità di ricominciare.

Il cristallo richiamato nel titolo diventa così l’immagine di qualcosa di prezioso e apparentemente fragile, ma capace di resistere, cambiare e continuare a vivere anche dopo essere stato attraversato dalle prove più difficili.

«Sono felicissima di poter finalmente condividere con tutti la gioia e l’emozione per l’uscita di questo libro – racconta Valeria Cucchiarini –. Dentro queste pagine c’è molto di me e soprattutto il desiderio di raccontare una storia capace, spero, di arrivare al cuore delle persone».

L’appuntamento è sostenuto dal Comune di San Giustino e rientra in “LiberedEssere”, il progetto a lungo termine contro la violenza di genere promosso dall’assessorato alle Pari Opportunità.

«Non si tratta soltanto della presentazione di un libro, ma della possibilità di conoscere da vicino una storia e un’esperienza di vita profonde – sottolinea l’assessora Loretta Zazzi –. Quella di Valeria Cucchiarini è una testimonianza di coraggio: una donna che ha saputo trasformare il dolore vissuto in positività e speranza, rivolgendosi anche a quanti stanno attraversando situazioni e sofferenze simili».

Quello di domenica sarà il primo incontro pubblico dedicato al volume e offrirà l’occasione per conoscere l’autrice e il cammino personale che l’ha portata alla scrittura di “Cristallo – Più forte del dolore”.