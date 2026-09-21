Marsciano, 21enne denunciato: sequestrati hashish e 1.160 euro

L’indagine dei Carabinieri è partita da un controllo in un’area verde. Il giovane avrebbe tentato di disfarsi della droga lanciandola dalla finestra

Un ragazzo di 21 anni è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Marsciano alla Procura della Repubblica di Spoleto per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’attività investigativa è partita da un controllo effettuato nelle vicinanze di un’area verde pubblica cittadina, abituale punto di ritrovo di giovani. In quella circostanza i militari hanno trovato un acquirente in possesso di una dose di hashish, procedendo nei suoi confronti con le contestazioni amministrative previste dalla normativa.

Gli approfondimenti successivi avrebbero quindi indirizzato l’attenzione sul 21enne, indicato dagli investigatori come possibile fornitore dello stupefacente.

Su disposizione della Procura di Spoleto è stata eseguita una perquisizione personale e domiciliare. Secondo quanto riferito dai Carabinieri, all’arrivo dei militari il giovane avrebbe tentato di disfarsi della sostanza lanciando un involucro dalla finestra della propria camera da letto.

Il pacchetto è stato però recuperato dagli uomini dell’Arma che avevano circondato l’edificio. Durante le operazioni, svolte anche con il supporto di un’unità cinofila, sono stati sequestrati circa 13 grammi di hashish e 1.160 euro in contanti, somma ritenuta dagli investigatori riconducibile all’attività contestata.

Il 21enne è stato quindi deferito alla Procura della Repubblica di Spoleto.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, per l’indagato vale la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.