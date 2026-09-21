Umbertide, presentati i lavori di restauro dell’Eremo di Montecorona

Primo incontro all’Ex Convento di San Francesco. Il percorso proseguirà sabato 26 settembre con una giornata di studio direttamente all’Eremo

Si è svolto sabato 19 settembre, all’Ex Convento di San Francesco di Umbertide, il primo appuntamento dedicato ai recenti interventi di restauro conservativo dell’Eremo di Montecorona – Casa Generalizia dei Monaci di Betlemme, inseriti nei Progetti di Valorizzazione 2026 del Ministero della Cultura.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Umbertide insieme alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Umbria, con l’obiettivo di far conoscere e valorizzare uno dei luoghi più significativi del territorio sotto il profilo storico, artistico e spirituale.

Ad aprire l’incontro è stata la vicesindaco con delega alla Cultura Annalisa Mierla, alla presenza del consigliere comunale Alessio Ferranti, dei Monaci dell’Eremo, di don Simone Sorbaioli, vicario generale dell’Arcidiocesi di Perugia e Città della Pieve, della dirigente dell’Istituto “Patrizi-Baldelli-Cavallotti” Luigina Dongiovanni e della presidente dell’Unione Regionale Cuochi Umbri Gianna Fanfano.

Mierla ha sottolineato il valore identitario dell’Eremo, ricordando come Montecorona rappresenti da secoli un luogo di spiritualità, lavoro e vita della comunità. Il percorso di recupero, ha evidenziato, è reso possibile dalla collaborazione tra monaci, Diocesi, Ministero della Cultura e realtà come Fondazione Perugia.

L’incontro, moderato da Roberto Masciarri della SABAP Umbria, ha visto gli interventi di Alessandra Donati, Camilla Mannocci, del direttore dei lavori Giulio Ser-Giacomi e del restauratore Valter Menichetti. Sono stati illustrati i risultati degli interventi conclusi, le indagini storico-artistiche, il percorso progettuale e le metodologie conservative adottate.

L’appuntamento, denominato “AperiCult”, si è svolto nell’Ex Convento di San Francesco, recentemente restaurato e restituito alla fruizione pubblica. Per il servizio di somministrazione è stato coinvolto anche l’Istituto Alberghiero di Città di Castello, in collaborazione con l’Unione Regionale Cuochi Umbri.

Il progetto guarda anche oltre il restauro, con l’obiettivo di avviare un percorso di studio che possa portare alla realizzazione di una pubblicazione monografica dedicata al complesso di Montecorona.

Il secondo appuntamento è in programma sabato 26 settembre alle 10, direttamente all’Eremo di Montecorona. La giornata sarà dedicata all’approfondimento scientifico degli interventi effettuati e al loro inquadramento storico-artistico, con relazioni tecniche e una visita guidata.

Tra i partecipanti annunciati figurano Tiziana Biganti, Alessandra Donati, Tinuccia Sidoti, Roberto Masciarri, Giulio Ser-Giacomi, Valter Menichetti ed Eugenio Marionni.