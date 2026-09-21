Corale Marietta Alboni, successo per “Francesco e l’Alta Valle del Tevere – L’Abbraccio”

Dopo gli appuntamenti di Montecasale e del Monastero di Santa Veronica Giuliani, ultimo concerto il 2 ottobre nella chiesa di San Francesco a Città di Castello

Successo per i primi due appuntamenti di “Francesco e l’Alta Valle del Tevere – L’Abbraccio”, l’itinerario musicale e corale promosso dalla Corale Marietta Alboni per celebrare il legame tra San Francesco e il territorio dell’Alta Valle del Tevere.

Il primo concerto si è svolto sabato 19 settembre all’Eremo di Montecasale di Sansepolcro, mentre domenica 20 settembre la rassegna ha fatto tappa nel Chiostro del Monastero di Santa Veronica Giuliani a Città di Castello. In entrambe le occasioni, secondo quanto riferito dalla Corale, la partecipazione del pubblico è stata particolarmente significativa.

Il progetto nasce con l’intento di costruire un vero e proprio percorso tra luoghi che conservano memoria della presenza francescana e che ancora oggi raccontano il rapporto profondo tra il Santo, i suoi frati e le popolazioni locali.

L’itinerario si concluderà venerdì 2 ottobre alle 21 nella Chiesa di San Francesco a Città di Castello, con l’ultimo appuntamento della rassegna.

Protagonisti delle esecuzioni saranno Maurizio Perugini come lettore, Matteo Mencarelli baritono, Federico Savini tenore, Veronica Marinelli soprano, Alessandro Bistarelli al pianoforte, la Corale Marietta Alboni e Marcello Marini all’harmonium e alla direzione musicale. I testi sono di don Romano Piccinelli.

Nel programma figurano, tra gli altri, il “Cantico del Sol” di Franz Liszt e, in prima esecuzione in epoca moderna, l’Offertorio per la festa di San Francesco “Mihi autem” di padre Antonio Maria Amone.

A tutti i partecipanti verrà inoltre consegnata una copia del volume “Francesco e l’Alta Valle del Tevere” di Romano Piccinelli.