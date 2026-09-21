Monte Santa Maria Tiberina, chiusa la strada comunale tra Prato e Catognaccio

Dal 22 settembre stop al traffico dalle 7 alle 18 per consentire i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza
Modifiche alla viabilità nel territorio di Monte Santa Maria Tiberina per consentire il completamento di alcuni interventi sulla rete stradale comunale.
Con l’ordinanza n. 39/2026 è stata infatti disposta la chiusura al traffico della strada comunale che collega la località Prato alla località Catognaccio.
Il provvedimento entrerà in vigore dal 22 settembre 2026 e resterà valido fino al termine dei lavori, nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 18.
La chiusura si rende necessaria per permettere il completamento degli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada.
Durante le operazioni sarà presente personale incaricato con il compito di indicare agli automobilisti il percorso alternativo.
L’amministrazione comunale si è scusata per i possibili disagi, assicurando l’impegno a concludere i lavori nel più breve tempo possibile.