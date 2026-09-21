Search
Comunicazioni amministrativeIn evidenzaScuola

Umbertide, contributo per l’acquisto dei libri di testo: domande entro il 7 ottobre

Data:

Il beneficio è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado con ISEE fino a 15.493,71 euro. Richieste esclusivamente online

È stato pubblicato dal Comune di Umbertide l’avviso per il contributo destinato all’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2026/2027.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata a mercoledì 7 ottobre 2026.

Il contributo è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, residenti nel Comune di Umbertide e appartenenti a nuclei familiari con un’attestazione ISEE non superiore a 15.493,71 euro.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online. È possibile utilizzare l’app ComunicApp, scaricabile da Google Play Store o Apple Store, oppure accedere da computer attraverso il portale indicato nella sezione “Notizie” del sito istituzionale del Comune di Umbertide.

L’accesso al servizio è consentito esclusivamente tramite SPID o CIE.

Per chi utilizza già l’app o il portale per i servizi di mensa e trasporto scolastico, sarà sufficiente effettuare una nuova iscrizione specifica per il bonus libri.

Alla domanda dovranno essere allegati la copia di un documento di identità dello studente con codice fiscale, la prima pagina dell’attestazione ISEE, la lista dei libri da acquistare, la ricevuta d’acquisto e il codice IBAN del conto corrente sul quale dovrà essere accreditato il contributo.

Per chiarimenti e informazioni è possibile contattare il numero 075 9419224 oppure scrivere a istruzione@comune.umbertide.pg.it.

È inoltre disponibile un servizio di assistenza alla compilazione presso l’Ufficio Cittadinanza, nella palazzina della Polizia Locale, il martedì e giovedì dalle 15 alle 18 e il mercoledì dalle 9 alle 12.

Commenti
Previous article
Monte Santa Maria Tiberina, chiusa la strada comunale tra Prato e Catognaccio
Next article
Città di Castello, Avis premia i donatori nella Giornata del Donatore di Sangue

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Sansepolcro, Borgo Sport 2026 riempie Piazza Torre di Berta

Redazione Redazione -
Grande partecipazione di associazioni, atleti, bambini e famiglie per...

San Giustino, a Villa Graziani la presentazione di “Cristallo – Più forte del dolore”

Redazione Redazione -
Domenica 27 settembre l’incontro con l’autrice Valeria Cucchiarini. L’iniziativa...

Sogepu sull’audizione in Comune: “Nessuna volontà di sottrarsi al confronto”

Redazione Redazione -
Sogepu interviene con una nota ufficiale per chiarire la...

Lions Club Umbertide, presenza alla riunione delle cariche del Distretto 108L

Redazione Redazione -
Il club umbertidese ha partecipato all’appuntamento del 20 settembre,...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Sansepolcro, Borgo Sport 2026 riempie Piazza Torre di Berta

Eventi 0
Grande partecipazione di associazioni, atleti, bambini e famiglie per...

© 2024 Primo Piano Notizie