Umbertide, contributo per l’acquisto dei libri di testo: domande entro il 7 ottobre

Il beneficio è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado con ISEE fino a 15.493,71 euro. Richieste esclusivamente online

È stato pubblicato dal Comune di Umbertide l’avviso per il contributo destinato all’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2026/2027.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata a mercoledì 7 ottobre 2026.

Il contributo è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, residenti nel Comune di Umbertide e appartenenti a nuclei familiari con un’attestazione ISEE non superiore a 15.493,71 euro.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online. È possibile utilizzare l’app ComunicApp, scaricabile da Google Play Store o Apple Store, oppure accedere da computer attraverso il portale indicato nella sezione “Notizie” del sito istituzionale del Comune di Umbertide.

L’accesso al servizio è consentito esclusivamente tramite SPID o CIE.

Per chi utilizza già l’app o il portale per i servizi di mensa e trasporto scolastico, sarà sufficiente effettuare una nuova iscrizione specifica per il bonus libri.

Alla domanda dovranno essere allegati la copia di un documento di identità dello studente con codice fiscale, la prima pagina dell’attestazione ISEE, la lista dei libri da acquistare, la ricevuta d’acquisto e il codice IBAN del conto corrente sul quale dovrà essere accreditato il contributo.

Per chiarimenti e informazioni è possibile contattare il numero 075 9419224 oppure scrivere a istruzione@comune.umbertide.pg.it.

È inoltre disponibile un servizio di assistenza alla compilazione presso l’Ufficio Cittadinanza, nella palazzina della Polizia Locale, il martedì e giovedì dalle 15 alle 18 e il mercoledì dalle 9 alle 12.