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Città di Castello, Avis premia i donatori nella Giornata del Donatore di Sangue

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Cerimonia in Comune per ringraziare chi, con un gesto volontario e gratuito, contribuisce ogni giorno a salvare vite

Si è svolta domenica 20 settembre, nella sede del Comune di Città di Castello, la cerimonia dedicata alle premiazioni dei donatori di Avis Città di Castello in occasione della Giornata del Donatore di Sangue.

Un momento di partecipazione e riconoscenza rivolto a quanti, attraverso la donazione, contribuiscono concretamente al funzionamento del sistema sanitario e alla disponibilità di sangue per chi ne ha bisogno.

Avis ha voluto ringraziare in particolare tutti i donatori premiati, sottolineando il valore di un gesto che rimane gratuito, anonimo e volontario e che rappresenta un esempio per l’intera comunità.

Un ringraziamento è stato rivolto anche all’amministrazione comunale per l’ospitalità e per aver accolto l’iniziativa.

La giornata è stata anche un’occasione per rilanciare l’invito alla donazione, ricordando come il bisogno di sangue resti costante e come ogni nuova disponibilità possa fare la differenza.

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