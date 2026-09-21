Pieve Santo Stefano, proseguono i lavori sulla ex Tiberina 3 bis: avanti con il primo lotto

Sopralluogo del sindaco Claudio Marcelli al cantiere. Dopo gli interventi sulle frane, ora si lavora alla messa in sicurezza dei versanti più critici

Proseguono a Pieve Santo Stefano i lavori lungo la ex Tiberina 3 bis, dove è in corso il primo lotto degli interventi di messa in sicurezza e recupero della viabilità.

A fare il punto è stato il sindaco Claudio Marcelli, che ha effettuato un sopralluogo al cantiere per verificare lo stato di avanzamento delle opere.

Dopo gli interventi necessari per affrontare e risolvere le situazioni di frana che mettevano a rischio la viabilità e alcune abitazioni, il lavoro si concentra ora sulla messa in sicurezza dei versanti più pericolosi.

Il primo lotto, sottolinea il Comune, è il risultato di un percorso che ha richiesto progettazione, interlocuzioni istituzionali e ricerca delle risorse necessarie.

L’obiettivo dell’amministrazione è però quello di non fermarsi a questa fase. È infatti già in corso il lavoro per creare le condizioni necessarie a un secondo lotto di interventi, con l’intenzione di proseguire lungo la ex Tiberina 3 bis e rendere sempre più funzionale questo collegamento.

«Il lavoro continua e il futuro si costruisce un intervento alla volta», ha sottolineato il sindaco Marcelli, ribadendo la volontà di portare avanti il percorso di recupero dell’infrastruttura.