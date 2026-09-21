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Lions Club Sansepolcro alla Regata Velica di Cattolica: amicizia e servizio al centro della serata

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Una rappresentanza del club biturgense ha partecipato alla Cena di Gala organizzata in occasione della XVII Regata Velica Lions – Trofeo Guglielmo Marconi

Il Lions Club Sansepolcro ha partecipato con una propria rappresentanza alla Cena di Gala organizzata a Cattolica nell’ambito della XVII Regata Velica Lions – Trofeo Guglielmo Marconi, affiancata dalla XXVI edizione del Trofeo Città di Cattolica.

A guidare la delegazione biturgense è stato il presidente Franco Ricci, accompagnato dalla moglie Simona. Presenti anche il vicepresidente Michele Piccini con la moglie Laura, il cerimoniere Alessandro Goretti con la moglie Rossella, i soci Riccardo Bonauguri con la moglie Lara e Francesco Macchia con la moglie Annalisa.

Alla serata ha preso parte anche il Leo Matteo Bonauguri, a testimonianza del rapporto tra Lions e Leo e della volontà di coinvolgere generazioni diverse nel comune impegno di servizio.

La Cena di Gala ha rappresentato un momento di incontro e condivisione tra soci provenienti da differenti territori, offrendo l’occasione per rinsaldare rapporti, confrontarsi sulle attività svolte e vivere insieme i valori alla base dell’associazione.

Al centro della serata, dunque, non soltanto la convivialità, ma anche quello spirito di partecipazione e solidarietà che da sempre caratterizza l’attività lionistica.

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