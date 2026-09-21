Pieve Santo Stefano, nasce “L’Archivio di Faust”: nuovo spazio dedicato all’artista Faust Cardinali

Inaugurazione il 26 settembre in Piazza Pellegrini, di fronte al Piccolo Museo del Diario. Un nuovo atelier arricchisce l’offerta culturale del paese

Un nuovo spazio dedicato all’arte contemporanea apre a Pieve Santo Stefano. Sabato 26 settembre 2026 sarà inaugurato “L’Archivio di Faust”, luogo dedicato all’opera e alla memoria creativa di Faust Cardinali, artista italo-francese attivo da oltre quarant’anni tra scultura, pittura, gioiello contemporaneo, installazione e performance.

L’archivio sarà ospitato in Piazza Pellegrini, proprio di fronte al Piccolo Museo del Diario, e raccoglierà documenti, fotografie, modelli, installazioni, materiali di studio e opere che attraversano l’intero percorso dell’artista. Non soltanto uno spazio di conservazione, quindi, ma anche un luogo aperto al territorio e alla comunità.

Faust Cardinali è nato a Parigi nel 1961 ed è figlio del pittore informale Franco Cardinali. Dopo il trasferimento della famiglia in Toscana, ha studiato all’Istituto d’Arte di Sansepolcro, avvicinandosi alla scultura, alla pittura e all’arte orafa. Negli anni Ottanta si è affermato come “orafo alchemico”, sviluppando una ricerca basata sul contrasto tra materiali, forme e superfici.

Nel 1991 è tornato a Parigi, dove ha fondato l’associazione Artsenal, sviluppando installazioni monumentali e sculture indossabili che lo hanno portato in realtà internazionali come Centre Pompidou, Palais de Tokyo e Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris.

La giornata inaugurale inizierà alle 16.30 con la presentazione della scultura “Genealogie Aperte”. Alle 17 è previsto il tradizionale Gioco degli Anelli, mentre alle 18.15 si terrà l’apertura ufficiale dell’Archivio Faust Cardinali. Alle 19 è infine in programma un cocktail conviviale.

Con questa nuova apertura, Pieve Santo Stefano aggiunge un ulteriore tassello alla propria proposta culturale, già fortemente legata ai temi della memoria e dell’archivio, mettendo ora in dialogo anche l’arte contemporanea con la storia e l’identità del territorio.