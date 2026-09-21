Alto Tevere, pensionati Cgil, Cisl e Uil a confronto su RSA, case di riposo e sanità territoriale

Le organizzazioni sindacali promuovono una tavola rotonda per discutere nuovi modelli di assistenza, domiciliarità e integrazione tra strutture e territorio

Una tavola rotonda per affrontare il tema delle Residenze protette, delle RSA e più in generale della sanità territoriale. È l’iniziativa promossa dalle organizzazioni dei pensionati SPI Cgil, FNP Cisl e UILP Uil dell’Alto Tevere, con l’obiettivo di aprire un confronto sulle trasformazioni sociali in atto e sulle nuove esigenze assistenziali della popolazione.

Al centro dell’iniziativa c’è soprattutto il progressivo invecchiamento della popolazione, insieme alla crescita dei nuclei familiari ridotti e delle persone che vivono sole. Una situazione che, secondo i sindacati, rende necessario riorganizzare in maniera più strutturata il sistema socio-sanitario del territorio, aumentando le possibilità di accesso alle case di riposo, alle RSA e agli hospice.

Uno dei temi principali riguarda anche il ruolo stesso delle strutture residenziali. L’obiettivo, secondo SPI Cgil, FNP Cisl e UILP Uil, dovrebbe essere quello di trasformarle da luoghi separati dal resto della comunità in spazi più aperti alla vita sociale, dove agli ospiti possano essere offerte occasioni di partecipazione attraverso attività culturali, ricreative e relazionali, accanto alle cure sanitarie e riabilitative.

Le organizzazioni sindacali sottolineano inoltre la necessità di rafforzare l’assistenza domiciliare, sviluppare strutture diurne, potenziare gli interventi di riabilitazione e recupero della persona e aumentare i posti disponibili nelle residenze protette, cercando anche di intervenire sul tema dei costi.

Il confronto tra sindacato e istituzioni viene indicato come passaggio fondamentale per costruire un nuovo modello socio-sanitario capace di rispondere in modo più efficace alle esigenze delle famiglie e delle persone fragili.

L’iniziativa è promossa dalle organizzazioni dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil dell’Alto Tevere, che invitano la popolazione a partecipare alla tavola rotonda.