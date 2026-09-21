Umbertide, alla Rocca inaugurata “Archetipi naturali” di Silvia Ciaccio

La mostra resterà visitabile fino al 1° novembre. Un percorso site-specific tra acciaio corten, carta velina e washi giapponese

È stata inaugurata sabato 19 settembre al Centro per l’Arte contemporanea Rocca di Umbertide la mostra personale di Silvia Ciaccio, dal titolo “Archetipi naturali”, visitabile fino al 1° novembre 2026.

L’esposizione è curata dalla stessa artista insieme al professor Andrea Pinotti, che firma anche la cura del catalogo.

Al vernissage erano presenti il vicesindaco con delega alla Cultura Annalisa Mierla, il presidente del Consiglio comunale Giovanna Monni e il consigliere comunale Luca Santinelli, che hanno aperto ufficialmente la mostra insieme all’artista.

“Archetipi naturali” nasce da una ricerca dedicata al rapporto profondo tra essere umano e natura, sviluppata attraverso il confronto tra terra e cielo, materia e leggerezza, dimensione fisica e spirituale.

Il percorso è stato pensato appositamente per gli spazi della Rocca. Dalle parti più basse del castello, dove domina la forza materica dell’acciaio corten, si sale progressivamente verso la torre di vedetta, in un ideale movimento ascensionale. Carta velina, carta washi giapponese e acciaio diventano così gli elementi attraverso i quali l’artista costruisce una narrazione fatta di energia, respiro e trasformazione.

«Quello che mi rende veramente felice – ha sottolineato Annalisa Mierla – è vedere come le opere di Silvia Ciaccio trovino una collocazione perfetta nelle sale della Rocca di Umbertide, raccontandone anche la storia».

Giovanna Monni ha invece evidenziato la capacità delle opere di trasmettere una dimensione di tranquillità ed equilibrio, capace di accompagnare il visitatore in un percorso più intimo e riflessivo.

Un ringraziamento è stato rivolto anche a Vittorio Dragoni per l’allestimento.

Ad accompagnare l’inaugurazione è stato inoltre “Linfe sonore”, concerto del gruppo Orizzonti Solari, con un repertorio di musica elettronica e musica sacra contemporanea pensato in dialogo con le opere esposte.

La mostra resterà aperta fino al 1° novembre. Gli orari sono: martedì 16.30-18.30; mercoledì e giovedì 10.30-12.30 e 16.30-17.30; venerdì, sabato e domenica 10.30-12.30 e 16.30-18.30. Lunedì chiuso.