Lions Club Città di Castello Tiferno, confronto e programmazione alla riunione dei Lions umbri

Il club tifernate ha preso parte all’incontro del Distretto Lions 108L, occasione per condividere progetti e obiettivi futuri

Il Lions Club Città di Castello Tiferno ha partecipato alla riunione dei Lions umbri, appuntamento dedicato al confronto tra i club e alla programmazione delle attività del Distretto Lions 108L.

L’incontro ha rappresentato un’occasione per ritrovare amici, condividere esperienze e guardare ai prossimi impegni del Distretto, rafforzando la collaborazione tra le diverse realtà lionistiche umbre.

Il club tifernate ha inoltre rivolto un ringraziamento al DG Team, composto da Luigi Capezzone, Rolando Pannacci e Sergio Quattrini, per il lavoro di coordinamento e per l’impegno nella costruzione delle attività future.

Un momento, dunque, di partecipazione e progettazione comune, nel segno dei valori di servizio e collaborazione che caratterizzano l’esperienza Lions.