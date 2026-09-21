Lions Club Umbertide, presenza alla riunione delle cariche del Distretto 108L

Il club umbertidese ha partecipato all’appuntamento del 20 settembre, con propri soci chiamati a ricoprire incarichi distrettuali
Il Lions Club Umbertide ha preso parte, domenica 20 settembre, alla riunione delle cariche del Distretto Lions 108L, appuntamento dedicato al confronto tra i club e alla programmazione delle attività distrettuali.
La presenza del sodalizio umbertidese è stata accompagnata dalla soddisfazione per gli incarichi affidati ad alcuni dei propri soci all’interno della struttura del Distretto.
Per il Lions Club Umbertide si tratta di un riconoscimento importante, che rafforza il legame con il Distretto 108L e conferma la volontà di contribuire attivamente alle iniziative lionistiche e ai progetti di servizio rivolti alle comunità.
La partecipazione all’incontro è stata anche un’occasione per condividere esperienze, obiettivi e programmi con gli altri club, nel segno dello spirito Lions riassunto dal motto “We Serve”.