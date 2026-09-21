Sogepu sull’audizione in Comune: “Nessuna volontà di sottrarsi al confronto”

Sogepu interviene con una nota ufficiale per chiarire la propria posizione in merito alla richiesta di rinvio dell’audizione davanti alle commissioni consiliari “Servizi” e “Controllo e Garanzia” del Comune di Città di Castello. La società precisa le ragioni della scelta e ribadisce la disponibilità al confronto istituzionale.

Di seguito la nota integrale.

Le precisazioni di Sogepu sull’audizione in seduta congiunta da parte delle commissioni consiliari del Comune di Città di Castello “Servizi” e “Controllo e Garanzia”

Nel rispetto della legittima dialettica politica, Sogepu Spa ritiene opportuno precisare quanto segue in riferimento a notizie apparse sulla stampa.

La richiesta di differimento dell’audizione in seduta congiunta da parte delle commissioni consiliari del Comune di Città di Castello “Servizi” e “Controllo e Garanzia” non era volta a sottrarre la società al confronto istituzionale, né a sovrapporre il piano giudiziario a quello politico-amministrativo, bensì era volta a tenerli distinti, nel rispetto dell’autorità giudiziaria chiamata a valutare, nelle sedi proprie, i fatti oggetto del procedimento penale in corso.

Peraltro, l’oggetto della segnalazione e il connesso procedimento giudiziario sono estranei ad aspetti di natura politica, poiché riguardano contenuti e questioni meramente gestionali.

Sogepu conferma la propria piena disponibilità a essere audita dalle commissioni congiunte, con il massimo rigore e trasparenza, successivamente agli esiti giudiziari.

Città di Castello, 21.09.2026