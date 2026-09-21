Sansepolcro, Borgo Sport 2026 riempie Piazza Torre di Berta

Grande partecipazione di associazioni, atleti, bambini e famiglie per una giornata dedicata allo sport e alla comunità

Una Piazza Torre di Berta piena di persone, colori e movimento ha fatto da cornice a Borgo Sport 2026, la manifestazione che ha riunito nel cuore di Sansepolcro numerose associazioni e società sportive del territorio.

Il bel tempo ha accompagnato l’intera giornata, permettendo alle realtà presenti di far conoscere le proprie discipline e di coinvolgere direttamente bambini, ragazzi e famiglie in prove, dimostrazioni ed esibizioni.

Lo sport è diventato così occasione di incontro, curiosità e condivisione, con una piazza vissuta per ore da cittadini di tutte le età.

Nel corso dell’evento sono stati anche consegnati riconoscimenti a squadre e atleti che si sono distinti per i risultati raggiunti, con l’amministrazione comunale che ha voluto sottolineare il valore del lavoro quotidiano portato avanti da tecnici, dirigenti e volontari.

Un ringraziamento è stato rivolto anche al CONI, presente a sostegno del movimento sportivo locale, e a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione della giornata.

A condurre le premiazioni e le esibizioni sul palco è stato Claudio Roselli, mentre la musica ha accompagnato diversi momenti della manifestazione contribuendo a rendere ancora più vivace l’atmosfera.

Soddisfatto il consigliere comunale con delega allo Sport Giuseppe Pincardini: «La grande partecipazione è la dimostrazione più bella di quanto Sansepolcro sia una città profondamente legata allo sport. Dietro ogni società ci sono persone che dedicano tempo, passione e competenze, soprattutto alla crescita dei più giovani».

Borgo Sport si conferma così come un momento di incontro tra realtà differenti, unite dalla volontà di raccontare quanto lo sport rappresenti una parte importante della vita della comunità biturgense.