Search
EventiIn evidenzaSansepolcro

Sansepolcro, Borgo Sport 2026 riempie Piazza Torre di Berta

Data:

Grande partecipazione di associazioni, atleti, bambini e famiglie per una giornata dedicata allo sport e alla comunità

Una Piazza Torre di Berta piena di persone, colori e movimento ha fatto da cornice a Borgo Sport 2026, la manifestazione che ha riunito nel cuore di Sansepolcro numerose associazioni e società sportive del territorio.

Il bel tempo ha accompagnato l’intera giornata, permettendo alle realtà presenti di far conoscere le proprie discipline e di coinvolgere direttamente bambini, ragazzi e famiglie in prove, dimostrazioni ed esibizioni.

Lo sport è diventato così occasione di incontro, curiosità e condivisione, con una piazza vissuta per ore da cittadini di tutte le età.

Nel corso dell’evento sono stati anche consegnati riconoscimenti a squadre e atleti che si sono distinti per i risultati raggiunti, con l’amministrazione comunale che ha voluto sottolineare il valore del lavoro quotidiano portato avanti da tecnici, dirigenti e volontari.

Un ringraziamento è stato rivolto anche al CONI, presente a sostegno del movimento sportivo locale, e a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione della giornata.

A condurre le premiazioni e le esibizioni sul palco è stato Claudio Roselli, mentre la musica ha accompagnato diversi momenti della manifestazione contribuendo a rendere ancora più vivace l’atmosfera.

Soddisfatto il consigliere comunale con delega allo Sport Giuseppe Pincardini: «La grande partecipazione è la dimostrazione più bella di quanto Sansepolcro sia una città profondamente legata allo sport. Dietro ogni società ci sono persone che dedicano tempo, passione e competenze, soprattutto alla crescita dei più giovani».

Borgo Sport si conferma così come un momento di incontro tra realtà differenti, unite dalla volontà di raccontare quanto lo sport rappresenti una parte importante della vita della comunità biturgense.

Commenti
Previous article
San Giustino, a Villa Graziani la presentazione di “Cristallo – Più forte del dolore”

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

San Giustino, a Villa Graziani la presentazione di “Cristallo – Più forte del dolore”

Redazione Redazione -
Domenica 27 settembre l’incontro con l’autrice Valeria Cucchiarini. L’iniziativa...

Sogepu sull’audizione in Comune: “Nessuna volontà di sottrarsi al confronto”

Redazione Redazione -
Sogepu interviene con una nota ufficiale per chiarire la...

Lions Club Umbertide, presenza alla riunione delle cariche del Distretto 108L

Redazione Redazione -
Il club umbertidese ha partecipato all’appuntamento del 20 settembre,...

Marsciano, 21enne denunciato: sequestrati hashish e 1.160 euro

Redazione Redazione -
L’indagine dei Carabinieri è partita da un controllo in...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

San Giustino, a Villa Graziani la presentazione di “Cristallo – Più forte del dolore”

Cultura 0
Domenica 27 settembre l’incontro con l’autrice Valeria Cucchiarini. L’iniziativa...

© 2024 Primo Piano Notizie