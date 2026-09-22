Anghiari, Palazzo Taglieschi ricorda Paola Refice nelle Giornate Europee del Patrimonio

Sabato 26 settembre apertura straordinaria serale del museo dalle 20 alle 23. Alle 21 un’iniziativa dedicata alla storica dell’arte, già direttrice di Palazzo Taglieschi, con la proiezione del documentario “Romagna toscana”

ANGHIARI – Una serata speciale a Palazzo Taglieschi nel segno della cultura, della memoria e della tutela del patrimonio. Sabato 26 settembre il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari dell’Alta Valle del Tevere aderirà alle Giornate Europee del Patrimonio 2026 con un’apertura straordinaria serale e un appuntamento dedicato alla figura di Paola Refice, storica dell’arte recentemente scomparsa e profondamente legata anche al territorio valtiberino.

Il museo di piazza Mameli resterà aperto dalle 20 alle 23, con ultimo ingresso alle 22 e biglietto simbolico di un euro. Il momento centrale della serata è in programma alle 21, quando sarà ricordata Paola Refice attraverso la proiezione del documentario “Romagna toscana”, nell’ambito di un incontro ad ingresso libero.

Refice, oltre ad aver ricoperto il ruolo di Soprintendente nel Lazio, era stata funzionaria della Soprintendenza di Arezzo e direttrice dello stesso Museo di Palazzo Taglieschi. Un percorso professionale che l’aveva portata a lavorare a lungo sulla tutela e sulla valorizzazione del patrimonio storico e artistico dell’Alta Valle del Tevere.

Tra gli interventi e gli studi ai quali il suo nome resta legato ci sono il restauro e l’adeguamento antisismico della “Resurrezione” di Piero della Francesca nel Museo Civico di Sansepolcro, il censimento del culto di Sant’Antonio Abate, gli studi e il recupero delle statue lignee e il lavoro sulle cosiddette “Madonne agghindate”, figure devozionali vestite appartenenti alla tradizione popolare.

A ricordarla sarà l’attuale direttore del museo, Marco Musmeci, che con Refice aveva condiviso anche esperienze di studio dedicate all’arte e alle tradizioni delle vallate appenniniche della cosiddetta Romagna toscana.

Nel corso della serata, fino ad esaurimento delle copie disponibili, ai visitatori sarà inoltre donato il catalogo “Madonne agghindate. Figure devozionali vestite dal territorio di Arezzo”, progetto espositivo curato proprio da Paola Refice.

L’iniziativa si inserisce nel programma delle Giornate Europee del Patrimonio 2026, dedicate quest’anno al tema “Proteggere il patrimonio culturale. Rinnovare, resistere, reinventare”, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulla conservazione e sulla trasmissione alle nuove generazioni del patrimonio materiale e immateriale.

Per l’appuntamento delle 21 è consigliata la prenotazione. Le visite al museo avvengono con accompagnamento, ogni ora, per gruppi di massimo 10-12 persone.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Palazzo Taglieschi al numero 0575 788001.