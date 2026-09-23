Sansepolcro, Medaglie d’Onore alla memoria di Mario Betti e Aldo Piccini

La consegna in Prefettura ad Arezzo durante la Giornata degli Internati Italiani. Presente anche il sindaco Fabrizio Innocenti insieme ai familiari dei due militari biturgensi

Si è svolta nel Salone d’Onore della Prefettura di Arezzo la cerimonia dedicata alla Giornata degli Internati Italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale.

Nel corso dell’iniziativa sono state consegnate alla memoria le Medaglie d’Onore concesse dal Presidente della Repubblica a Mario Betti e Aldo Piccini, due militari di Sansepolcro.

Alla cerimonia, organizzata dalla Prefettura in collaborazione con il Comune e la Provincia di Arezzo, hanno partecipato anche il sindaco di Sansepolcro Fabrizio Innocenti e i familiari dei due concittadini.

La Giornata degli Internati Italiani ricorda i militari e i civili che, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, rifiutarono di collaborare con il regime nazionalsocialista e con la Repubblica Sociale Italiana, subendo per questo deportazione, internamento e lavoro coatto.

Il riconoscimento a Betti e Piccini assume dunque un valore che va oltre la singola vicenda personale, perché contribuisce a mantenere viva la memoria di una pagina dolorosa della storia italiana e a trasmetterla alle nuove generazioni.

L’amministrazione comunale di Sansepolcro ha espresso vicinanza ai familiari, ricordando il sacrificio dei due biturgensi e, insieme a loro, di tutti gli italiani che conobbero la deportazione e l’internamento.