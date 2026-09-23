Perugia, tenta di disfarsi della cocaina durante il controllo: denunciato 22enne

I Carabinieri di Ponte San Giovanni hanno recuperato un contenitore con sei dosi per circa due grammi complessivi

Un giovane di 22 anni è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Ponte San Giovanni alla Procura della Repubblica di Perugia per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il controllo è avvenuto in località Collestrada, dove i militari hanno fermato il giovane mentre era alla guida di un’autovettura.

Secondo quanto riferito dai Carabinieri, alla vista della pattuglia il conducente avrebbe tentato di disfarsi della droga lanciando dal finestrino un contenitore, recuperato subito dagli operanti.

All’interno sono stati trovati sei involucri termosaldati contenenti complessivamente circa due grammi di cocaina, poi sottoposti a sequestro.

Al termine degli accertamenti, il 22enne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia.

Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.