Città di Castello, Rebecca Mancini protagonista al Grand Prix “Rome Natural Gladiator”

La 23enne tifernate premiata a Roma nel Natural Bodybuilding. Il suo team: “Dietro il risultato c’è un percorso fatto di disciplina, salute e crescita personale”

Un nuovo risultato sportivo porta il nome di Città di Castello. La 23enne tifernate Rebecca Mancini ha preso parte al Grand Prix “Rome Natural Gladiator”, manifestazione di Natural Bodybuilding promossa dalla federazione NBFI – Natural Bodybuilding & Fitness Italy e andata in scena al Teatro Italia di Roma.

Rebecca si è distinta nella propria categoria conquistando un riconoscimento che premia un percorso costruito con costanza, impegno e preparazione.

A seguirla sul piano tecnico e motivazionale è stato il personal trainer Nicolas Paiardini, mentre il nutrizionista Alessio Chialli ha curato il percorso alimentare, con particolare attenzione all’equilibrio e alla sostenibilità.

Proprio Paiardini ha voluto sottolineare il significato più profondo della disciplina: «Il Natural Bodybuilding non è soltanto ciò che si vede sul palco. Dietro ogni atleta ci sono mesi o anni di lavoro, difficoltà superate, paure affrontate e piccoli traguardi quotidiani».

Nel caso di Rebecca, ha aggiunto il preparatore, il valore del percorso va oltre il piazzamento ottenuto: «Ciò che è stato costruito durante il cammino per arrivare fin lì vale molto di più di qualsiasi medaglia».

La partecipazione al Grand Prix romano diventa così anche un’occasione per raccontare il Natural Bodybuilding come disciplina fondata su allenamento, alimentazione, costanza e attenzione al benessere psicofisico.

A Rebecca Mancini e al suo team sono arrivate anche le congratulazioni del sindaco Luca Secondi e dell’assessore allo Sport Riccardo Carletti, che hanno sottolineato il valore dello sport come strumento di crescita e tutela della salute.